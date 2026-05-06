A promessa de emagrecimento rápido, impulsionada por anúncios nas redes sociais, escondia um esquema ilegal que agora veio à tona em Piracicaba. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou dois envolvidos pela comercialização irregular de canetas emagrecedoras à base de tirzepatida, substância que não possui registro no órgão de vigilância sanitária. O caso chama atenção pelo nível de improviso: os produtos eram vendidos e até aplicados em uma loja de celulares no município.

De acordo com a 9ª Promotoria de Justiça de Piracicaba, os acusados armazenavam os medicamentos em condições totalmente inadequadas, sem qualquer controle sanitário. Parte dos itens foi encontrada no porta-malas de um veículo, indicando transporte irregular, enquanto outro ponto de armazenamento incluía o próprio estabelecimento comercial.

No local, policiais civis identificaram ainda um espaço equipado com maca, utilizado para aplicação das substâncias. A estrutura improvisada, incompatível com a atividade declarada da loja, reforça o caráter clandestino da operação e os riscos diretos à saúde dos consumidores na cidade.