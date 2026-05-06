O cartório eleitoral de Piracicaba registra movimento intenso nesta quarta-feira (6), data final para emissão do primeiro título de eleitor e regularização da situação eleitoral.

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local na manhã de hoje e constatou a formação de fila na entrada do cartório. O fluxo de pessoas se concentra na área externa e se estende pelas vias próximas, contornando o quarteirão. A fila tem início na Rua Gomes Carneiro e segue pela Rua Benjamin Constant.

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