O cartório eleitoral de Piracicaba registra movimento intenso nesta quarta-feira (6), data final para emissão do primeiro título de eleitor e regularização da situação eleitoral.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local na manhã de hoje e constatou a formação de fila na entrada do cartório. O fluxo de pessoas se concentra na área externa e se estende pelas vias próximas, contornando o quarteirão. A fila tem início na Rua Gomes Carneiro e segue pela Rua Benjamin Constant.
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De acordo com relatos de pessoas que aguardavam atendimento, o tempo de espera chega a cerca de três horas. Muitos eleitores afirmaram que compareceram ao local ainda nas primeiras horas da manhã para garantir atendimento dentro do prazo.
O atendimento no cartório ocorre até as 17h desta quarta-feira. O prazo para solicitar a primeira via do título de eleitor ou regularizar pendências eleitorais termina hoje, conforme calendário da Justiça Eleitoral.
Entre os serviços procurados estão a emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências que impedem o eleitor de votar. A regularização é necessária para garantir a participação nas próximas eleições e evitar restrições administrativas.
A orientação é que os eleitores que ainda precisam de atendimento compareçam ao cartório dentro do horário estabelecido. Até o fim da manhã, o movimento no local seguia contínuo, com aumento no número de pessoas aguardando atendimento.