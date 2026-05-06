Líderes religiosos dos Estados Unidos afirmam ter participado de uma reunião com integrantes de órgãos de inteligência do país. Segundo os relatos, autoridades teriam indicado que a divulgação de arquivos sobre objetos voadores não identificados pode provocar reações entre fiéis cristãos.
A informação foi divulgada por Perry Stone, evangelista e autor do Tennessee, em vídeo publicado em seu canal no YouTube em 27 de abril. Ele declarou que um grupo restrito de pastores com atuação em comunidades cristãs foi convidado para o encontro.
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Relatos sobre o conteúdo da reunião
De acordo com Stone, representantes do governo informaram que relatórios e registros audiovisuais sobre possíveis formas de vida não humana e veículos de origem desconhecida podem ser tornados públicos. Ele afirmou que, durante a reunião, foram mencionados elementos como criaturas descritas como “reptilianas”, materiais não identificados como de origem humana e itens associados a tecnologias não convencionais.
Stone disse ainda que os participantes foram alertados sobre possíveis questionamentos de fiéis em relação a temas religiosos após a divulgação dessas informações.
Participação de outros líderes
O bispo Alan DiDio afirmou que também esteve presente. Segundo ele, cerca de seis líderes religiosos participaram do encontro, realizado em um imóvel alugado em uma região montanhosa do Tennessee.
DiDio relatou que a reunião incluiu discussões sobre investigações relacionadas à recuperação e análise de tecnologia atribuída a inteligência não humana. Ele também mencionou a existência de um plano de comunicação anterior à divulgação oficial.
O evangelista e produtor de conteúdo Tony Merkel afirmou que mantém contato com agentes de inteligência que se identificam como cristãos há mais de um ano. Segundo ele, essas interações teriam como objetivo preparar comunidades religiosas para possíveis informações futuras.
Contexto político
Em 19 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que o Departamento de Defesa e o secretário Pete Hegseth conduzissem a liberação de informações sobre OVNIs e possível vida fora da Terra. Dias antes desta reportagem, Trump afirmou que os primeiros arquivos seriam divulgados em breve.
Repercussão e interpretações
Os líderes religiosos mencionados afirmaram que a possível divulgação pode ser interpretada à luz de textos bíblicos e orientaram que igrejas tratem o tema com seus membros.
O vice-presidente JD Vance declarou em março que não considera a hipótese de origem extraterrestre, associando o fenômeno a outra interpretação. Ele também afirmou interesse em investigações sobre o tema.
A congressista Anna Paulina Luna, que preside um comitê da Câmara voltado à divulgação de informações governamentais, declarou ter tido acesso a registros fotográficos de aeronaves que não associa à tecnologia humana. Ela citou o Livro de Enoque, texto da tradição judaica antiga que descreve a presença de seres celestes na Terra.