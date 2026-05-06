A informação foi divulgada por Perry Stone, evangelista e autor do Tennessee, em vídeo publicado em seu canal no YouTube em 27 de abril. Ele declarou que um grupo restrito de pastores com atuação em comunidades cristãs foi convidado para o encontro.

Líderes religiosos dos Estados Unidos afirmam ter participado de uma reunião com integrantes de órgãos de inteligência do país. Segundo os relatos, autoridades teriam indicado que a divulgação de arquivos sobre objetos voadores não identificados pode provocar reações entre fiéis cristãos.

De acordo com Stone, representantes do governo informaram que relatórios e registros audiovisuais sobre possíveis formas de vida não humana e veículos de origem desconhecida podem ser tornados públicos. Ele afirmou que, durante a reunião, foram mencionados elementos como criaturas descritas como “reptilianas”, materiais não identificados como de origem humana e itens associados a tecnologias não convencionais.

Stone disse ainda que os participantes foram alertados sobre possíveis questionamentos de fiéis em relação a temas religiosos após a divulgação dessas informações.

Participação de outros líderes

O bispo Alan DiDio afirmou que também esteve presente. Segundo ele, cerca de seis líderes religiosos participaram do encontro, realizado em um imóvel alugado em uma região montanhosa do Tennessee.