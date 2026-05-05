A possibilidade de perder voos ou até ser reportado às autoridades agora faz parte do risco para passageiros que decidirem gravar tripulantes sem autorização. A British Airways atualizou suas condições de transporte e passou a tratar esse tipo de registro como infração contratual, com impacto direto na viagem de quem descumprir a norma. A medida inclui desde advertências durante o voo até consequências mais severas, como retirada após o pouso e cancelamento de trechos seguintes do itinerário. A regra também se estende a transmissões ao vivo e ao uso de dispositivos como câmeras corporais e óculos inteligentes.

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O endurecimento da política ocorre em um momento de transformação tecnológica nas aeronaves. Com a introdução de Wi-Fi de alta velocidade, incluindo sistemas como o Starlink, cresce a possibilidade de transmissões em tempo real durante o voo. Esse cenário aumenta a exposição de tripulantes e funcionários, já que situações comuns de cabine — desde atendimentos até conflitos — podem ser gravadas e compartilhadas instantaneamente. Relatórios do setor indicam que esse tipo de prática tem gerado constrangimentos, episódios de assédio e até interferência nas operações de bordo.