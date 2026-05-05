A possibilidade de perder voos ou até ser reportado às autoridades agora faz parte do risco para passageiros que decidirem gravar tripulantes sem autorização. A British Airways atualizou suas condições de transporte e passou a tratar esse tipo de registro como infração contratual, com impacto direto na viagem de quem descumprir a norma. A medida inclui desde advertências durante o voo até consequências mais severas, como retirada após o pouso e cancelamento de trechos seguintes do itinerário. A regra também se estende a transmissões ao vivo e ao uso de dispositivos como câmeras corporais e óculos inteligentes.
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O endurecimento da política ocorre em um momento de transformação tecnológica nas aeronaves. Com a introdução de Wi-Fi de alta velocidade, incluindo sistemas como o Starlink, cresce a possibilidade de transmissões em tempo real durante o voo. Esse cenário aumenta a exposição de tripulantes e funcionários, já que situações comuns de cabine — desde atendimentos até conflitos — podem ser gravadas e compartilhadas instantaneamente. Relatórios do setor indicam que esse tipo de prática tem gerado constrangimentos, episódios de assédio e até interferência nas operações de bordo.
Casos recentes envolvendo outras companhias reforçam a preocupação. Em um episódio citado por análises do setor, um passageiro foi responsabilizado após registrar imagens de uma comissária de forma inadequada, gerando perturbação durante o voo. Apesar do tom mais rígido, a regra não impede totalmente o uso de câmeras dentro da aeronave. Registros de refeições, assentos, paisagens pela janela e momentos pessoais seguem liberados, desde que não incluam outras pessoas sem consentimento.
O ponto central da nova diretriz é claro: qualquer imagem que envolva tripulantes ou passageiros exige autorização prévia. Caso haja recusa, ela deve ser respeitada sem contestação. A orientação também prevê atenção redobrada em situações delicadas, como atrasos, reclamações ou procedimentos de segurança. Nesses casos, a tentativa de gravação pode resultar em medidas imediatas por parte da tripulação.
A iniciativa acompanha um movimento mais amplo no setor aéreo. Companhias como KLM e Virgin Australia já vinham reforçando orientações semelhantes, mas a British Airways avança ao incluir a regra diretamente no contrato com o passageiro — o que formaliza penalidades e reduz margem para interpretações.