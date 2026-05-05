Receber um Pix e não conseguir usar o dinheiro imediatamente já é uma possibilidade real no sistema financeiro brasileiro. Com novas diretrizes do Banco Central do Brasil, valores transferidos podem ficar temporariamente indisponíveis por até 72 horas em situações consideradas suspeitas.
O mecanismo, conhecido como bloqueio cautelar, funciona como uma etapa de verificação. Em vez de cancelar automaticamente a transação, a instituição financeira retém o valor para análise. Durante esse período, o montante não pode ser movimentado, sendo liberado ou devolvido ao remetente após a checagem.
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A retenção é acionada quando sistemas de monitoramento identificam movimentações fora do padrão do cliente ou indícios de fraude. A medida surge como resposta ao aumento de golpes que utilizam transferências rápidas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
A nova regra já está em vigor e impacta usuários de diferentes instituições financeiras, incluindo nomes como Nubank, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. A proposta é ampliar a proteção sem comprometer a agilidade que tornou o Pix tão popular.
Limites e cuidados no uso
Além do bloqueio temporário, outras restrições foram mantidas para aumentar a segurança. Ao acessar a conta por um dispositivo não cadastrado, o limite é reduzido automaticamente para R$ 200 por operação e R$ 1.000 por dia até a validação do aparelho.
No período noturno, entre 20h e 6h, o teto padrão para transferências também permanece em R$ 1.000, estratégia voltada à prevenção de crimes sob coação. A ampliação desse limite pode ser solicitada, mas depende da análise de cada banco e não ocorre de forma imediata.
Mesmo com possíveis transtornos, as mudanças reforçam a proteção do sistema. Para evitar bloqueios, a recomendação é manter dados atualizados, cadastrar previamente novos dispositivos e evitar movimentações atípicas. Caso o valor fique retido, o acompanhamento deve ser feito pelo aplicativo do banco, com prazo máximo de até 72 horas para a resolução.