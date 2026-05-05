05 de maio de 2026
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Nova regra do Pix pode congelar valores por até 72h; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Nova regra do Pix permite que valores fiquem bloqueados por até 72 horas em casos suspeitos.
Nova regra do Pix permite que valores fiquem bloqueados por até 72 horas em casos suspeitos.

Receber um Pix e não conseguir usar o dinheiro imediatamente já é uma possibilidade real no sistema financeiro brasileiro. Com novas diretrizes do Banco Central do Brasil, valores transferidos podem ficar temporariamente indisponíveis por até 72 horas em situações consideradas suspeitas.

O mecanismo, conhecido como bloqueio cautelar, funciona como uma etapa de verificação. Em vez de cancelar automaticamente a transação, a instituição financeira retém o valor para análise. Durante esse período, o montante não pode ser movimentado, sendo liberado ou devolvido ao remetente após a checagem.

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A retenção é acionada quando sistemas de monitoramento identificam movimentações fora do padrão do cliente ou indícios de fraude. A medida surge como resposta ao aumento de golpes que utilizam transferências rápidas para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A nova regra já está em vigor e impacta usuários de diferentes instituições financeiras, incluindo nomes como Nubank, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. A proposta é ampliar a proteção sem comprometer a agilidade que tornou o Pix tão popular.

Limites e cuidados no uso

Além do bloqueio temporário, outras restrições foram mantidas para aumentar a segurança. Ao acessar a conta por um dispositivo não cadastrado, o limite é reduzido automaticamente para R$ 200 por operação e R$ 1.000 por dia até a validação do aparelho.

No período noturno, entre 20h e 6h, o teto padrão para transferências também permanece em R$ 1.000, estratégia voltada à prevenção de crimes sob coação. A ampliação desse limite pode ser solicitada, mas depende da análise de cada banco e não ocorre de forma imediata.

Mesmo com possíveis transtornos, as mudanças reforçam a proteção do sistema. Para evitar bloqueios, a recomendação é manter dados atualizados, cadastrar previamente novos dispositivos e evitar movimentações atípicas. Caso o valor fique retido, o acompanhamento deve ser feito pelo aplicativo do banco, com prazo máximo de até 72 horas para a resolução.

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