05 de maio de 2026
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GESTO DE MÃE

Acipi leva ação de Dia das Mães às ruas de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Os brindes dedicados às mães serão entregues em pontos de comércio de Piracicaba.
Os brindes dedicados às mães serão entregues em pontos de comércio de Piracicaba.

Com a proximidade do Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10), o clima já começa a mudar nos corredores comerciais de Piracicaba. Para aquecer as vendas e criar conexões mais próximas entre clientes e lojistas, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) lança a ação “Piracicaba celebra gesto de mãe”, que promete levar afeto às ruas da cidade.

Ao longo desta semana (6, 7 e 8 de maio), a entidade promove ativações em diferentes regiões, com a distribuição de um brinde simbólico: um creme de mãos personalizado. A escolha não é por acaso — o item representa o cuidado presente nos gestos cotidianos que marcam a maternidade.

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A proposta da ação é simples, mas estratégica: ocupar os principais corredores comerciais e incentivar o consumo em uma das datas mais importantes para o varejo. A iniciativa percorre bairros como Santa Terezinha, Paulista, Dois Córregos, Vila Rezende e o Centro, sempre em horários alternados para alcançar diferentes públicos.

Mais do que distribuir brindes, a Acipi busca fortalecer o vínculo entre consumidores e o comércio local, destacando a relevância do Dia das Mães para a economia. Segundo o presidente da entidade, Mauricio Benato, a data só perde para o Natal em volume de vendas, sendo fundamental para o setor.

Histórias que conectam gerações

Paralelamente às ações nas ruas, a campanha também ganha força no ambiente digital. Nas redes sociais da Acipi, o público poderá acompanhar histórias reais de mulheres que fazem parte da trajetória de empresas associadas.

Os conteúdos revelam diferentes dinâmicas familiares: negócios que atravessaram gerações, mães que empreenderam e hoje dividem a gestão com as filhas, e empresas que mantêm viva a essência familiar ao longo do tempo. Com fotos e depoimentos, a iniciativa amplia o olhar sobre o papel da maternidade dentro do universo empresarial.

A campanha, assim, une emoção e estratégia — valorizando não apenas o consumo, mas também as histórias que sustentam o comércio local.

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