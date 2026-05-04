Esse cursinho preparatório, totalmente gratuito, será marcado por cinco encontros, nos dias 9, 16, 23 e 30 deste mês, com a finalidade de contribuir para que os estudantes possam aprender a organizar seus estudos, controlar o tempo e melhorar seu desempenho em provas e desenvolver estratégias para mandar bem no vestibulinho. Bebel destaca que o vestibulinho da ETEC é uma oportunidade importante voltada a estudantes do 9° ano do ensino Fundamental que desejam ingressar em um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, público, gratuito e de qualidade, ampliando desta forma, suas perspectivas profissionais e acadêmicas.

Em parceria com a subsede da Apeoesp, o mandato popular da deputada estadual Professora Bebel (PT) promove em Piracicaba o cursinho de preparação estratégica para o vestibulinho da ETEC. Com a participação de 161 inscritos, o lançamento deste cursinho preparatório foi realizado no último sábado (2), de forma online, inclusive com a abertura feita pela deputada Professora Bebel.

O cursinho tem como mediadora a professora Luciana Valéria Lourenço Grossi, que é pedagoga e psicopedagoga, especialista em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e credenciada no PEI (Plano de Enriquecimento Instrumental) de Reuven Feuerstein (CDCP Curitiba em parceria com o ICELP/ Jerusalém-Israel).

A especialista disse que muitos jovens enfrentam dificuldades não apenas com o conteúdo exigido na prova, mas também com a organização do seu tempo e o planejamento de estudos, bem como o controle emocional e o desconhecimento de estratégias eficazes na execução de provas. “Foi dentro deste cenário que propus à Apeoesp e ao mandato da deputada Professora a realização deste vestibulinho”, conta.

Luciana destaca que os encontros têm como foco atividades interativas voltadas à orientação, motivação e aprimoramento das estratégias de estudo e desempenho em provas, fortalecendo aautoconfiança e a preparação integral destes estudantes, envolvendo gerenciamento do tempo e técnicas eficazes de estudo e assimilação dos conteúdos. “Fico muito feliz com o sucesso de mais esta iniciativa do nosso mandato, uma vez que já começamos com muita força, com 161 inscritos, mostrando a demanda e a importância de iniciativas como essa para ampliar o acesso dos nossos jovens. Garantir acesso à preparação é também lutar por igualdade de oportunidades. É assim que a gente transforma vidas: com educação, acolhimento e oportunidade”, ressalta a deputada Professora Bebel.