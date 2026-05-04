De acordo com o jornal O Globo, a população brasileira em Portugal é estimada em cerca de 700 mil pessoas. Esse grupo representa a segunda maior comunidade de brasileiros no exterior, atrás apenas dos residentes nos Estados Unidos. A nova lei amplia o tempo mínimo de residência exigido para iniciar o pedido de nacionalidade.

O presidente de António José Seguro promulgou um pacote que altera regras para obtenção da cidadania em Portugal. A medida foi aprovada no Parlamento e deve atingir brasileiros residentes no país, que formam a maior comunidade estrangeira no território.

Para brasileiros, imigrantes de países africanos de língua portuguesa e cidadãos da União Europeia, o prazo passa de cinco para sete anos. A contagem começa a partir da emissão da autorização de residência pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo, sem considerar o período de espera pelo documento.

Na justificativa da promulgação, Seguro mencionou a demora administrativa e afirmou que os prazos para obtenção da nacionalidade não devem ser afetados por procedimentos do Estado. Em nota, a Presidência informou que a contagem dos prazos legais não deve ser impactada pela morosidade administrativa.

O pacote foi aprovado pelo governo da Aliança Democrática com apoio do partido Chega. A proposta foi analisada duas vezes pelo Parlamento após o Tribunal Constitucional vetar a primeira versão em 15 de dezembro.