Uma imagem de Jesus Cristo permaneceu intacta após um incêndio atingir uma residência na tarde de sábado (2), no bairro Bomba, em Picos. O fogo destruiu grande parte do imóvel, mas a representação religiosa foi encontrada sem danos aparentes.
A imagem estava posicionada ao lado de um altar onde também havia outras imagens de santos e objetos religiosos, que resistiram parcialmente às chamas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, não havia ninguém na casa no momento do incêndio. A causa do fogo será investigada.
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Entre os espaços atingidos estão sala de estar, quartos, corredor, cozinha e despensa. Para controlar o incêndio, foram utilizados cerca de 5 mil litros de água.
Imagens registradas após o controle das chamas mostram a figura de Jesus Cristo no chão. No altar, representações de Padre Cícero, São Francisco de Assis e outros itens apresentaram danos após serem atingidos por telhas e ripas que caíram durante o incêndio.
Após o combate ao fogo, a residência passou por trabalho de rescaldo para evitar a retomada das chamas.