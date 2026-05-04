04 de maio de 2026
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Incêndio destrói casa mas imagem de Jesus Cristo fica intacta

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O fogo destruiu grande parte do imóvel, mas a representação religiosa foi encontrada sem danos aparentes
O fogo destruiu grande parte do imóvel, mas a representação religiosa foi encontrada sem danos aparentes

Uma imagem de Jesus Cristo permaneceu intacta após um incêndio atingir uma residência na tarde de sábado (2), no bairro Bomba, em Picos. O fogo destruiu grande parte do imóvel, mas a representação religiosa foi encontrada sem danos aparentes.

A imagem estava posicionada ao lado de um altar onde também havia outras imagens de santos e objetos religiosos, que resistiram parcialmente às chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, não havia ninguém na casa no momento do incêndio. A causa do fogo será investigada.

Saiba mais:

Entre os espaços atingidos estão sala de estar, quartos, corredor, cozinha e despensa. Para controlar o incêndio, foram utilizados cerca de 5 mil litros de água.

Imagens registradas após o controle das chamas mostram a figura de Jesus Cristo no chão. No altar, representações de Padre Cícero, São Francisco de Assis e outros itens apresentaram danos após serem atingidos por telhas e ripas que caíram durante o incêndio.

Após o combate ao fogo, a residência passou por trabalho de rescaldo para evitar a retomada das chamas.

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