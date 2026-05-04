Uma imagem de Jesus Cristo permaneceu intacta após um incêndio atingir uma residência na tarde de sábado (2), no bairro Bomba, em Picos. O fogo destruiu grande parte do imóvel, mas a representação religiosa foi encontrada sem danos aparentes.

A imagem estava posicionada ao lado de um altar onde também havia outras imagens de santos e objetos religiosos, que resistiram parcialmente às chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, não havia ninguém na casa no momento do incêndio. A causa do fogo será investigada.