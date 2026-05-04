A região de Piracicaba inicia a semana com forte movimentação no mercado de trabalho. Ao todo, 1.107 vagas de emprego estão disponíveis em cinco cidades, abrangendo diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades envolvem setores como indústria, comércio, serviços e também incluem estágios, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

Os processos seletivos são conduzidos por serviços municipais de apoio ao trabalhador, com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (4). Cada cidade adota procedimentos próprios para candidatura, o que exige atenção dos interessados.

Cidades concentram oportunidades

A distribuição das vagas evidencia um maior volume em alguns municípios da região. Santa Bárbara d’Oeste lidera com ampla oferta, seguida por Cosmópolis, enquanto Piracicaba, Limeira e São Pedro também apresentam chances, ainda que em menor número.