04 de maio de 2026
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CHANCE DE EMPREGO

Região de Piracicaba soma mais de mil vagas abertas

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
A região de Piracicaba inicia a semana com forte movimentação no mercado de trabalho.
A região de Piracicaba inicia a semana com forte movimentação no mercado de trabalho.

A região de Piracicaba inicia a semana com forte movimentação no mercado de trabalho. Ao todo, 1.107 vagas de emprego estão disponíveis em cinco cidades, abrangendo diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades envolvem setores como indústria, comércio, serviços e também incluem estágios, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

Os processos seletivos são conduzidos por serviços municipais de apoio ao trabalhador, com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (4). Cada cidade adota procedimentos próprios para candidatura, o que exige atenção dos interessados.

Cidades concentram oportunidades

A distribuição das vagas evidencia um maior volume em alguns municípios da região. Santa Bárbara d’Oeste lidera com ampla oferta, seguida por Cosmópolis, enquanto Piracicaba, Limeira e São Pedro também apresentam chances, ainda que em menor número.

Confira o panorama atualizado:

  • Santa Bárbara d’Oeste: 862 vagas
  • Cosmópolis: 177 vagas
  • Piracicaba: 39 vagas
  • Limeira: 19 vagas
  • São Pedro: 10 vagas

Como se candidatar em cada cidade

Os candidatos devem seguir orientações específicas conforme o município:

Piracicaba
Com 39 vagas disponíveis, o município recebe candidaturas por e-mail. Os interessados devem encaminhar currículo para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando o cargo pretendido e anexando documentos exigidos.

Santa Bárbara d’Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara reúne 862 vagas em 142 funções. Interessados podem enviar currículo para o e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br, informando nome completo, CPF, RG e a vaga desejada no assunto. Também há opção de atendimento presencial na Rua do Ósmio, 975, na Villa Multimall.

Cosmópolis
O Centro de Referência ao Trabalhador (CRTC) oferece 177 vagas em 46 cargos. Quem ainda não possui cadastro deve comparecer presencialmente com documentos pessoais. Já cadastrados podem enviar currículo para crtc@cosmopolis.sp.gov.br, indicando a vaga de interesse.

Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) disponibiliza 19 oportunidades. O cadastro deve ser feito online, na aba específica de currículos no site oficial do serviço.

São Pedro
A cidade conta com 10 vagas. Os candidatos precisam comparecer ao Poupatempo local com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. O contato também pode ser feito pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br.
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Requisitos variam por função

As exigências para contratação dependem do cargo e da empresa contratante. Em geral, as vagas pedem desde ensino fundamental até formação técnica ou superior, além de experiência prévia em alguns casos. Há também oportunidades que não exigem experiência, facilitando o acesso de novos profissionais ao mercado.

Oportunidade para diferentes perfis

Com mais de mil vagas abertas, a região de Piracicaba se destaca como um polo de oportunidades no interior paulista. A diversidade de áreas e níveis de exigência amplia o alcance das vagas, contemplando desde trabalhadores iniciantes até profissionais especializados.

Para aumentar as chances, a recomendação é manter o currículo atualizado, conferir os requisitos de cada vaga e acompanhar frequentemente os canais oficiais das prefeituras.

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