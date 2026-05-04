04 de maio de 2026
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LAZER EM EXPANSÃO

Piracicaba vai instalar 270 novos equipamentos em parques

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Piracicaba ganha um reforço significativo em espaços de lazer e atividade física.
Piracicaba ganha um reforço significativo em espaços de lazer e atividade física.

A cidade de Piracicaba deve ganhar um reforço significativo em espaços de lazer e atividade física. A Prefeitura abriu licitação para a compra e instalação de 270 novos equipamentos destinados a academias ao ar livre e parques infantis, com investimento superior a R$ 11,5 milhões.

A iniciativa prevê a ampliação da infraestrutura pública voltada ao bem-estar, com equipamentos distribuídos de forma gradual em diversos bairros, atendendo diferentes faixas etárias.

O que será instalado

O projeto contempla três frentes principais, com 90 unidades de cada tipo:

  • academias ao ar livre
  • centros de recreação infantil
  • parques infantis

Nos espaços voltados às crianças, estão previstos itens como escorregadores, balanços, gangorras e gira-gira, além de estruturas maiores com torres, passarelas e tobogãs.

Já nas academias, os equipamentos incluem simuladores de caminhada e cavalgada, remadores, esquiadores, leg press, estações multifuncionais e aparelhos para alongamento e mobilidade.

Investimento e prazos

O edital nº 113/26 estabelece investimento estimado em R$ 11.588.032,49. A escolha das empresas será feita pelo critério de menor preço por lote, divididos em seis partes.

A abertura das propostas está marcada para o dia 14 de maio, às 8h, com início da disputa de lances na sequência, às 9h. Após a contratação, o prazo para entrega e instalação dos equipamentos será de até 30 dias.

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Organização e uso dos espaços

Além das estruturas físicas, o projeto inclui a instalação de placas informativas para orientar a população sobre o uso correto dos equipamentos, promovendo segurança e melhor aproveitamento dos espaços públicos.

Mais lazer e qualidade de vida

A proposta faz parte de uma estratégia de expansão das áreas de convivência e prática esportiva no município, incentivando hábitos saudáveis e oferecendo opções gratuitas de lazer para a população.

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