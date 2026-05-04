A cidade de Piracicaba deve ganhar um reforço significativo em espaços de lazer e atividade física. A Prefeitura abriu licitação para a compra e instalação de 270 novos equipamentos destinados a academias ao ar livre e parques infantis, com investimento superior a R$ 11,5 milhões.

A iniciativa prevê a ampliação da infraestrutura pública voltada ao bem-estar, com equipamentos distribuídos de forma gradual em diversos bairros, atendendo diferentes faixas etárias.

O que será instalado

O projeto contempla três frentes principais, com 90 unidades de cada tipo: