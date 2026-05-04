O avanço do chamado “golpe do falso gerente” acendeu um alerta no sistema financeiro brasileiro. A fraude, cada vez mais sofisticada, tem atingido principalmente empresas e clientes de maior renda, com criminosos que demonstram acesso a informações internas das instituições bancárias para enganar vítimas e assumir o controle de contas.

A estratégia mistura engenharia social com uso de dados confidenciais, o que aumenta a credibilidade do contato e reduz a desconfiança inicial. Em muitos casos, os golpistas sabem detalhes como nome do gerente, estrutura da agência e até períodos de férias — informações que deveriam estar protegidas.

Como funciona o esquema

O método começa com um contato inesperado, geralmente por telefone ou aplicativos de mensagem. O criminoso se apresenta como gerente da conta e utiliza informações reais para ganhar confiança. Em seguida, induz a vítima a realizar procedimentos que parecem legítimos.