Policiais militares que faziam patrulhamento de rotina flagraram a cena chocante: a mulher, fora de si, desferia uma sequência de socos na cabeça do companheiro, que já apresentava sinais visíveis de agressão. O ataque aconteceu no meio da rua, diante de quem passava pelo local.

Uma manhã comum virou um verdadeiro cenário de violência nesta sexta-feira(1) no centro de Piracicaba. Uma briga de casal saiu completamente do controle e terminou com um homem ferido após ser brutalmente agredido pela namorada em plena via pública.

Segundo o relato da vítima, o relacionamento dos dois tem cerca de três meses — e o estopim da confusão teria sido ciúmes. Mas o que começou como discussão rapidamente escalou para violência pesada. O homem afirma que, além dos socos, foi atingido por golpes com objeto cortante, sofrendo ferimentos nos braços e na orelha.

O desfecho foi ainda mais grave: ele teve o braço direito fraturado, conforme constatado no atendimento médico após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Já a mulher, apesar da intensidade da agressão, não apresentava ferimentos, mas estava extremamente alterada e não conseguiu sequer prestar depoimento no momento.

Ela foi levada por outra equipe da PM até a UPA Piracicamirim, enquanto o caso segue sendo investigado. Mesmo diante da violência, o homem surpreendeu ao dizer que, por enquanto, não pretende denunciar a agressora.