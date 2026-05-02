A prefeita de Adriane Lopes, em Campo Grande, sancionou uma lei municipal que restringe o uso de banheiros femininos exclusivamente a mulheres biológicas em espaços públicos e privados da capital sul-mato-grossense.

A medida faz parte de um projeto que institui a chamada “Política Municipal de Proteção da Mulher” e foi aprovada pela Câmara Municipal após votação apertada, com 13 votos favoráveis e 11 contrários.

O texto foi publicado no Diário Oficial no dia 22 de abril e já está em vigor, embora ainda dependa de regulamentação para definir detalhes de aplicação.