Com o avanço dos sistemas automatizados, o Fisco passa a contar com modelos capazes de analisar grandes volumes de informações em tempo real, identificando inconsistências e padrões de comportamento que podem indicar irregularidades. A medida não se limita apenas à detecção de erros em declarações, mas também ao cruzamento de dados financeiros, patrimoniais e fiscais provenientes de diferentes bases, ampliando significativamente a capacidade de fiscalização.

A Receita Federal está ampliando o uso de inteligência artificial em suas atividades de fiscalização, em um movimento que marca uma nova fase na forma como o órgão monitora e cruza dados dos contribuintes no Brasil. A iniciativa, destacada em análise publicada pelo Canaltech, mostra que a tecnologia vem sendo incorporada como ferramenta estratégica para tornar a arrecadação mais eficiente e reduzir brechas de sonegação.

Segundo a análise, esse processo representa uma mudança estrutural na atuação da Receita, que deixa de depender exclusivamente de verificações manuais e passa a adotar uma lógica mais preditiva, baseada em algoritmos. Na prática, isso significa que o sistema pode apontar possíveis problemas antes mesmo de uma fiscalização tradicional ser iniciada.

O uso de inteligência artificial também levanta discussões sobre transparência e limites da automação no setor público. Embora o órgão afirme que as decisões finais continuam sob responsabilidade de servidores humanos, especialistas apontam que o crescimento do uso de algoritmos exige atenção quanto à proteção de dados e aos critérios utilizados nas análises automatizadas.

A Receita Federal já vinha investindo em modernização tecnológica nos últimos anos, mas a adoção mais ampla de IA reforça a tendência de digitalização do Fisco brasileiro. A expectativa é que o uso dessas ferramentas aumente a eficiência na identificação de fraudes e contribua para uma fiscalização mais precisa, ao mesmo tempo em que impõe novos desafios regulatórios e éticos.