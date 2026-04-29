Um dos eventos mais impressionantes da astronomia moderna já tem dia marcado: em 2 de agosto de 2027, o eclipse solar total mais longo do século XXI promete transformar o dia em noite por mais de seis minutos. Com duração estimada em até 6 minutos e 23 segundos, o fenômeno será visível em uma faixa restrita que inclui regiões do Norte da África, Oriente Médio e partes da Europa.

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Um céu escuro em pleno dia

Durante a fase de totalidade, quando a Lua encobre completamente o Sol, o céu poderá escurecer a ponto de revelar estrelas e até alguns planetas. O evento também deve proporcionar fenômenos rápidos e marcantes, como as chamadas Pérolas de Baily, que surgem quando a luz solar atravessa irregularidades na superfície lunar.