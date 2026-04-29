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ASTRONOMIA

Eclipse solar mais longo do século está chegando; Veja a data

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Eclipse solar mais longo do século, em 2027, promete transformar o dia em noite por mais de seis minutos em regiões específicas do planeta.
Eclipse solar mais longo do século, em 2027, promete transformar o dia em noite por mais de seis minutos em regiões específicas do planeta.

Um dos eventos mais impressionantes da astronomia moderna já tem dia marcado: em 2 de agosto de 2027, o eclipse solar total mais longo do século XXI promete transformar o dia em noite por mais de seis minutos. Com duração estimada em até 6 minutos e 23 segundos, o fenômeno será visível em uma faixa restrita que inclui regiões do Norte da África, Oriente Médio e partes da Europa.

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Um céu escuro em pleno dia

Durante a fase de totalidade, quando a Lua encobre completamente o Sol, o céu poderá escurecer a ponto de revelar estrelas e até alguns planetas. O evento também deve proporcionar fenômenos rápidos e marcantes, como as chamadas Pérolas de Baily, que surgem quando a luz solar atravessa irregularidades na superfície lunar.

Outro momento aguardado é o “Anel de Diamante”, efeito visual que ocorre instantes antes e depois da totalidade, quando um único ponto de luz intenso permanece visível, formando uma espécie de joia luminosa no céu.

Onde observar e cuidados necessários

A visibilidade total será limitada a locais específicos, como Groenlândia, Islândia e a Península Ibérica. Na Espanha, regiões como o País Basco despontam como pontos privilegiados para acompanhar o fenômeno, que só voltará a ocorrer por lá no século seguinte.

Para observar com segurança, a recomendação é utilizar óculos próprios para eclipse durante todas as fases parciais. A exposição direta ao Sol sem proteção pode causar danos irreversíveis à visão. Apenas durante a totalidade é seguro olhar a olho nu, já que o disco solar estará completamente encoberto.

Apesar de raro, o eclipse de 2027 não será o único evento astronômico nos próximos anos. Em 26 de janeiro de 2028, um eclipse solar parcial também está previsto, mantendo o céu em destaque no calendário científico.

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