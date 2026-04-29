30 de abril de 2026
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TRÂNSITO

Pedágio Free flow: Veja como pedir de volta o dinheiro da multa

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Governo suspende milhões de multas do free flow, mas reembolso exige pedido formal do motorista.
Governo suspende milhões de multas do free flow, mas reembolso exige pedido formal do motorista.

Quem já pagou multa do pedágio eletrônico no sistema free flow pode pedir o dinheiro de volta — mas precisa agir. A devolução não será feita automaticamente, e o motorista deve entrar com recurso no órgão responsável pela autuação para solicitar a restituição, comprovando o pagamento da tarifa.

A medida ocorre após o governo federal determinar a suspensão de 3,4 milhões de multas aplicadas em rodovias que utilizam o modelo de cobrança automática. A expectativa é que os reembolsos somem cerca de R$ 93 milhões, considerando os valores já pagos pelos condutores.

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Multas suspensas e prazo para regularizar

As infrações passaram a constar como “suspensas” no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a partir desta quarta-feira (29). Com isso, os motoristas têm até 200 dias para quitar apenas o pedágio pendente e evitar a penalidade.

Nesse intervalo, o sistema segue operando normalmente nas rodovias, mas novas multas não serão emitidas. A iniciativa busca facilitar a adaptação ao free flow, modelo que elimina as praças físicas e faz a cobrança automática dos veículos.

Passo a passo para pedir reembolso

Para recuperar o valor pago, o primeiro passo é apresentar defesa administrativa, explicando a situação e comprovando que o pedágio foi quitado. O pedido será analisado pelo órgão responsável, que pode ser o Detran, o DER ou a Polícia Rodoviária Federal, dependendo do caso.

Se a solicitação for negada, ainda é possível recorrer em primeira instância à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari). Em caso de novo indeferimento, o processo pode avançar para segunda instância no Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). Já multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal seguem um trâmite específico.

A recomendação é ficar atento aos prazos de cada etapa e reunir toda a documentação necessária para aumentar as chances de sucesso no pedido.

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