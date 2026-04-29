Quem já pagou multa do pedágio eletrônico no sistema free flow pode pedir o dinheiro de volta — mas precisa agir. A devolução não será feita automaticamente, e o motorista deve entrar com recurso no órgão responsável pela autuação para solicitar a restituição, comprovando o pagamento da tarifa.
A medida ocorre após o governo federal determinar a suspensão de 3,4 milhões de multas aplicadas em rodovias que utilizam o modelo de cobrança automática. A expectativa é que os reembolsos somem cerca de R$ 93 milhões, considerando os valores já pagos pelos condutores.
VEJA MAIS:
- Governo suspende mais de 3 milhões de multas do pedágio free flow
- RF vai devolver dinheiro via Pix a 4 milhões de brasileiros; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Multas suspensas e prazo para regularizar
As infrações passaram a constar como “suspensas” no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a partir desta quarta-feira (29). Com isso, os motoristas têm até 200 dias para quitar apenas o pedágio pendente e evitar a penalidade.
Nesse intervalo, o sistema segue operando normalmente nas rodovias, mas novas multas não serão emitidas. A iniciativa busca facilitar a adaptação ao free flow, modelo que elimina as praças físicas e faz a cobrança automática dos veículos.
Passo a passo para pedir reembolso
Para recuperar o valor pago, o primeiro passo é apresentar defesa administrativa, explicando a situação e comprovando que o pedágio foi quitado. O pedido será analisado pelo órgão responsável, que pode ser o Detran, o DER ou a Polícia Rodoviária Federal, dependendo do caso.
Se a solicitação for negada, ainda é possível recorrer em primeira instância à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari). Em caso de novo indeferimento, o processo pode avançar para segunda instância no Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). Já multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal seguem um trâmite específico.
A recomendação é ficar atento aos prazos de cada etapa e reunir toda a documentação necessária para aumentar as chances de sucesso no pedido.