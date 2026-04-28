Muitos aposentados acreditam que, ao atingir determinada idade, ficam automaticamente livres da declaração do Imposto de Renda. Porém, a regra da Receita Federal funciona de outra forma e ainda gera dúvidas entre idosos que recebem aposentadoria, aluguel ou outras fontes de renda.

Apesar de existir um benefício específico para contribuintes com mais de 65 anos, isso não significa isenção total do IRPF. O que determina a obrigatoriedade da declaração continua sendo o valor da renda anual, patrimônio acumulado e movimentações financeiras realizadas ao longo do ano.

Benefício para idosos começa aos 65 anos

A partir dos 65 anos, aposentados e pensionistas passam a contar com uma faixa extra de isenção no Imposto de Renda. Atualmente, o valor adicional chega a R$ 1.903,98 por mês sobre benefícios pagos pelo INSS ou regimes próprios de servidores públicos.