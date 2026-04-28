Muitos aposentados acreditam que, ao atingir determinada idade, ficam automaticamente livres da declaração do Imposto de Renda. Porém, a regra da Receita Federal funciona de outra forma e ainda gera dúvidas entre idosos que recebem aposentadoria, aluguel ou outras fontes de renda.
Apesar de existir um benefício específico para contribuintes com mais de 65 anos, isso não significa isenção total do IRPF. O que determina a obrigatoriedade da declaração continua sendo o valor da renda anual, patrimônio acumulado e movimentações financeiras realizadas ao longo do ano.
Benefício para idosos começa aos 65 anos
A partir dos 65 anos, aposentados e pensionistas passam a contar com uma faixa extra de isenção no Imposto de Renda. Atualmente, o valor adicional chega a R$ 1.903,98 por mês sobre benefícios pagos pelo INSS ou regimes próprios de servidores públicos.
Somando os 12 meses e o 13º salário, essa vantagem pode alcançar R$ 24.751,74 ao ano. Na prática, muitos aposentados conseguem reduzir significativamente o imposto devido ou até zerar a cobrança, desde que tenham apenas a renda previdenciária oficial.
Quando o aposentado ainda é obrigado a declarar
Mesmo com a isenção parcial, diversos idosos continuam obrigados a prestar contas à Receita Federal. Isso ocorre principalmente quando existem outras receitas além da aposentadoria.
Entre os critérios que exigem a declaração do Imposto de Renda em 2026 estão:
- Rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano
- Recebimento de valores isentos superiores a R$ 200 mil
- Patrimônio acima de R$ 800 mil
- Ganho de capital na venda de imóveis ou bens
- Operações em bolsa superiores a R$ 40 mil
- Receita rural acima de R$ 177.920
Especialistas alertam que muitos aposentados acabam caindo na malha fina justamente por desconhecer essas regras.
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Previdência privada exige atenção redobrada
Outro erro comum é acreditar que a isenção dos 65 anos também vale para previdência privada. Segundo as normas da Receita, o benefício adicional contempla apenas aposentadorias e pensões pagas pelo INSS ou regimes públicos.
Quem recebe valores por PGBL, VGBL, aluguéis, aplicações financeiras ou trabalho autônomo precisa declarar normalmente esses rendimentos.
Além disso, o cruzamento de informações da Receita Federal está cada vez mais rigoroso, aumentando o risco de inconsistências e bloqueios na restituição.
Nova faixa de isenção pode aliviar aposentados
Uma das mudanças que mais geram expectativa entre aposentados envolve a nova faixa de isenção mensal de R$ 5 mil, prevista na Lei nº 15.270/2025.
A regra começou a valer em janeiro de 2026 e deve impactar diretamente o ajuste anual de 2027. Combinada à faixa extra destinada aos maiores de 65 anos, aposentados que recebem até R$ 6.903,98 mensais poderão ficar totalmente livres da tributação.
Mesmo assim, especialistas recomendam atenção redobrada na organização dos informes de rendimento e no preenchimento correto da declaração para evitar problemas com o chamado “Leão” da Receita Federal.