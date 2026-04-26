Antes de gastar o troco do dia a dia, vale a pena observar com atenção as moedas guardadas em casa.

Um exemplar específico de 50 centavos, emitido em 2002, pode ultrapassar em muito seu valor nominal e alcançar até R$ 200 no mercado de colecionadores.

O alerta costuma ser reforçado pelo Banco Central do Brasil, que também incentiva a circulação de moedas para estimular a economia.