Antes de gastar o troco do dia a dia, vale a pena observar com atenção as moedas guardadas em casa.
Um exemplar específico de 50 centavos, emitido em 2002, pode ultrapassar em muito seu valor nominal e alcançar até R$ 200 no mercado de colecionadores.
O alerta costuma ser reforçado pelo Banco Central do Brasil, que também incentiva a circulação de moedas para estimular a economia.
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Erro de fabricação transforma moeda comum em peça valiosa
A peça que chama atenção dos especialistas integra a segunda família do real e traz a imagem do Barão do Rio Branco. Apesar da produção em larga escala, um pequeno lote apresentou falha no processo de cunhagem na Casa da Moeda do Brasil.
O defeito, conhecido como reverso horizontal, ocorre quando o verso da moeda aparece girado em relação à frente.
Essa irregularidade, normalmente descartada no controle de qualidade, acabou chegando ao público em quantidade limitada, o que elevou o interesse entre colecionadores e impulsionou o valor dessas peças no mercado especializado.
Como identificar a moeda rara
A verificação pode ser feita de forma simples, sem necessidade de equipamentos. Segure a moeda com a face principal voltada para você e gire-a verticalmente. Em uma peça comum, o número “50” permanecerá alinhado. Já na versão com erro, o número aparecerá inclinado, indicando o desalinhamento característico.
Especialistas recomendam cautela ao manusear a moeda, evitando quedas, riscos ou limpezas agressivas, que podem comprometer seu valor.
Valor depende de conservação e autenticidade
O preço de venda pode variar conforme alguns critérios observados por compradores. O estado de conservação é determinante, sendo que exemplares praticamente intactos tendem a alcançar valores mais altos. A clareza do erro também influencia diretamente na avaliação, assim como a comprovação de autenticidade por profissionais da área.
Além disso, a procura crescente por itens raros tem aquecido o mercado, impulsionando negociações em feiras, grupos especializados e plataformas digitais.
Interesse por moedas raras cresce no Brasil
A numismática tem ganhado novos adeptos nos últimos anos, ampliando o interesse por moedas com características incomuns. Além do exemplar de 50 centavos de 2002, outras peças com baixa tiragem ou erros de fabricação também vêm sendo valorizadas.
Diante desse cenário, especialistas recomendam atenção redobrada antes de descartar moedas aparentemente comuns. Um simples detalhe pode transformar um item cotidiano em um objeto cobiçado por colecionadores.