Uma tradição com quase três décadas. Basta levar caneta e escrever no papel o que vem do coração. A Oficina Literária acontece todos os meses, e a coletânea de prosas, versos e causos é publicada em blogs literários e veículos de comunicação impressos.

O tema é variado, na maioria das vezes livre, ou pode obedecer a assunto sugerido. Por exemplo, um ator apresenta uma esquete; daí, cada um escreve sobre o que aprendeu com a peça. Em outras ocasiões, há uma palestra sobre escolas e técnicas literárias de uma época. Então, o participante apresenta um trabalho no estilo estudado. Ler e escrever tornam-se rituais de aprendizado.

O local do evento sempre variou, de edição para edição: Engenho Central, Recanto dos Livros, Biblioteca Municipal, Casa do Médico, clubes. Tudo porque a Academia Piracicabana de Letras (APL), fundada há mais de 50 anos, o organiza, mas ainda não possui sede própria, um espaço definido onde possam acontecer as reuniões periódicas e eventos.