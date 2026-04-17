A Academia Piracicabana de Letras (APL), que nasceu há mais de 50 anos com o propósito de preservar a memória literária da cidade, se prepara para retomar, com toda força, o projeto Viajando na Leitura, criado em 2022, com o objetivo de distribuir livros gratuitamente a pessoas que passam pelos terminais de transporte. Desde o lançamento do programa, nada menos que 5 mil livros já foram distribuídos.

O Viajando nasceu da iniciativa do então presidente da APL, Vitor Pires Vencovsky, justamente para incentivar o hábito da leitura entre os cidadãos. O projeto foi criado a partir da parceria da APL com o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), outra instituição emblemática da cultura local, e contou com apoio estratégico da Prefeitura.

O mais interessante é que as parcerias envolveram empresas, o Rotary e até o Pecege, instituto que atua como ecossistema de educação, pesquisa e inovação. Enfim, a sociedade piracicabana se envolveu intensamente com a proposta, que passou a arrancar elogios do público.

Na época, passou a circular pela cidade um ônibus totalmente adesivado. O veículo da então concessionária Tupi se alternava em diversas linhas do sistema, divulgando o projeto. As chamadas “geladeiras literárias” foram instaladas nos terminais - Central de Integração, Vila Sônia, Pauliceia e Piracicamirim - disponibilizando aos passageiros livros que podiam ser retirados para leitura, tanto durante a viagem quanto em casa. Durante quatro meses , prazo determinado para as ações , o projeto movimentou a cidade. O Viajando ainda existe. Não há mais o ônibus adesivado, mas cinco geladeiras permanecem espalhadas pela cidade. Duas ficam na rodoviária, outras duas no Engenho Central e uma na Biblioteca Muncipal. E o projeto tem tudo para virar febre outra vez.