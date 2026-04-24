O enviado especial do governo dos Estados Unidos para assuntos globais, Paolo Zampolli, afirmou em entrevista à RAI que brasileiras são “programadas para arrumar confusão” e utilizou termos ofensivos ao se referir às mulheres do país.

As declarações foram feitas durante uma entrevista em que Zampolli tratava de temas pessoais e políticos. No trecho em que abordou sua ex-mulher, a ex-modelo brasileira Amanda Ungaro, com quem manteve relacionamento por cerca de 20 anos, ele relacionou a fala ao histórico do casal. Ungaro foi deportada dos Estados Unidos em outubro de 2025 após acusações de fraude. Zampolli afirmou que não participou de qualquer etapa relacionada ao processo de deportação.

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