Planejar uma viagem à Europa em 2026 exigirá mais organização do que nunca. Apesar de brasileiros continuarem isentos de visto para estadias de até 90 dias no Espaço Schengen, novas exigências impostas por países como Portugal já mudam a dinâmica para quem pretende ficar mais tempo no continente.

A principal orientação é antecipar toda a documentação. Seguro-viagem com ampla cobertura, comprovantes detalhados de hospedagem e extratos financeiros recentes passam a ser cada vez mais exigidos — especialmente em destinos como França, que torna obrigatória a apresentação de seguro com cobertura mínima elevada no momento da entrada.

Além disso, processos consulares estão mais lentos. Na Alemanha, por exemplo, entrevistas presenciais passam a ser obrigatórias para vistos de longa duração, com prazos de espera que podem chegar a até 60 dias. Já na Holanda, a coleta de dados biométricos passa a ser feita em todos os pontos de entrada, aumentando o tempo de passagem pela imigração.