Um vídeo registra a explosão de uma carreta carregada com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na Via Dutra, em Barra Mansa, no domingo (19). O acidente ocorreu no km 273, na pista no sentido São Paulo, e resultou na morte de quatro pessoas.

As imagens, divulgadas em redes sociais e captadas por uma câmera de monitoramento, mostram o momento em que o motorista perde o controle do veículo, que tomba na via. Em seguida, ocorre a explosão da carga, com formação de fumaça e chamas no local.

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