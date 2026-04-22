22 de abril de 2026
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CARRETA COM GÁS

VÍDEO: veja o momento da explosão de carreta que matou 4 pessoas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
As imagens, divulgadas em redes sociais e captadas por uma câmera de monitoramento, mostram o momento em que o motorista perde o controle do veículo, que tomba na via
As imagens, divulgadas em redes sociais e captadas por uma câmera de monitoramento, mostram o momento em que o motorista perde o controle do veículo, que tomba na via

Um vídeo registra a explosão de uma carreta carregada com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na Via Dutra, em Barra Mansa, no domingo (19). O acidente ocorreu no km 273, na pista no sentido São Paulo, e resultou na morte de quatro pessoas.

As imagens, divulgadas em redes sociais e captadas por uma câmera de monitoramento, mostram o momento em que o motorista perde o controle do veículo, que tomba na via. Em seguida, ocorre a explosão da carga, com formação de fumaça e chamas no local.

Saiba mais:

Após o acidente, equipes de resgate e de atendimento emergencial foram acionadas para atuar na ocorrência. A área foi isolada para o controle da situação e para garantir a segurança de outros motoristas que trafegavam pela rodovia no momento do ocorrido.

O trânsito na região foi afetado, com interdições na pista durante o atendimento e a remoção do veículo. As causas do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

A identificação das vítimas e as circunstâncias detalhadas da ocorrência não haviam sido divulgadas até a última atualização.

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