Um vídeo registra a explosão de uma carreta carregada com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na Via Dutra, em Barra Mansa, no domingo (19). O acidente ocorreu no km 273, na pista no sentido São Paulo, e resultou na morte de quatro pessoas.
As imagens, divulgadas em redes sociais e captadas por uma câmera de monitoramento, mostram o momento em que o motorista perde o controle do veículo, que tomba na via. Em seguida, ocorre a explosão da carga, com formação de fumaça e chamas no local.
Saiba mais:
Após o acidente, equipes de resgate e de atendimento emergencial foram acionadas para atuar na ocorrência. A área foi isolada para o controle da situação e para garantir a segurança de outros motoristas que trafegavam pela rodovia no momento do ocorrido.
O trânsito na região foi afetado, com interdições na pista durante o atendimento e a remoção do veículo. As causas do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis.
A identificação das vítimas e as circunstâncias detalhadas da ocorrência não haviam sido divulgadas até a última atualização.