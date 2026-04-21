Declaração sobre “escravidão” repercute nas redes

Uma fala da desembargadora Eva do Amaral, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, provocou forte repercussão nas redes sociais após a magistrada comparar a situação do Judiciário a um regime de “escravidão”.

A declaração ocorreu durante sessão da 3ª Turma de Direito Penal e viralizou rapidamente. Na ocasião, ela criticou a redução de benefícios e afirmou que magistrados estariam enfrentando dificuldades financeiras. “Daqui a pouco a gente vai estar no rol daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão”, disse.