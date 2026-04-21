Mais de 3 milhões de veículos pegaram estrada no feriado — e agora todo mundo quer voltar ao mesmo tempo. O resultado? Rodovias completamente lotadas e um retorno que pode levar horas além do esperado.

A volta do feriado de Tiradentes nesta terça-feira (21) promete ser de estradas lotadas e congestionamentos. Depois de dias de descanso no litoral, o que muita gente vai encontrar agora é um cenário bem diferente: filas gigantes, trânsito travado e muita, mas muita paciência sendo colocada à prova.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a situação já é tensa e deve piorar ao longo do dia. Mesmo com a operação especial para subida, o trânsito deve ficar pesado das 9h até às 22h. É praticamente o dia inteiro de sufoco. Só depois desse horário é que o fluxo começa a dar uma aliviada.

Na Rodovia dos Tamoios, o drama também está garantido: a partir do meio-dia, o trânsito deve engrossar e transformar a viagem em um verdadeiro teste de resistência. Já no Rodoanel Mário Covas, a manhã e o início da tarde concentram o pior cenário, com grande volume de carros entre 8h e 14h.

E não adianta muito tentar “escapar”. Mesmo quem se planejou vai enfrentar lentidão em algum momento. A dica das autoridades é simples, mas essencial: calma, atenção e direção segura. Em dias assim, o estresse sobe fácil — e qualquer descuido pode piorar ainda mais a situação.