A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba implantou um novo protocolo de alta suspeição de câncer com o objetivo de garantir a detecção precoce da doença e agilizar o encaminhamento dos pacientes para diagnóstico e tratamento especializado.
A iniciativa estabelece fluxos mais rápidos e organizados para atendimento de casos suspeitos em toda a rede municipal, envolvendo Atenção Primária à Saúde, Atenção Secundária à Saúde e Rede de Urgência e Emergência. A partir da identificação de sinais clínicos, laboratoriais ou de imagem que indiquem possível suspeita de câncer nessas situações, o paciente passa a ser encaminhado imediatamente para os serviços de referência, evitando atrasos no início do cuidado.
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O protocolo define caminhos específicos conforme o tipo de suspeita. Casos relacionados à saúde da mulher são direcionados ao Centro Especializado em Saúde da Mulher (CESM), enquanto suspeitas de câncer bucal contam com avaliação especializada no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Já os demais casos são encaminhados à Divisão de Regulação Ambulatorial, responsável por organizar o acesso ao tratamento oncológico.
A medida também estabelece que os encaminhamentos devem seguir fluxo próprio, fora do sistema eletrônico convencional para garantir que cheguem ao destino correto e assegurar a rastreabilidade e priorização dos pacientes.
Nos casos de câncer já confirmado, o protocolo prevê encaminhamento direto para a oncologia, com acesso regulado aos serviços especializados, assegurando continuidade no cuidado e definição rápida da conduta terapêutica.
O secretário municipal de Saúde Gustavo Aguiar destacou a importância da iniciativa para a rede. “Estamos dando mais um passo importante na organização e fortalecimento da nossa rede de saúde. Esse protocolo garante mais agilidade, mais eficiência e, principalmente, mais cuidado com quem mais precisa. É uma ação que mostra o compromisso da gestão em investir em soluções concretas, que fazem a diferença na vida das pessoas e aumentam as chances de diagnóstico precoce e tratamento no tempo certo”, afirmou.
A médica Giordana Pessoa Vilas Boas, apoio técnico da Coordenação Médica da Atenção Básica e responsável pela elaboração do documento, ressaltou o impacto técnico da medida. “O protocolo é um ganho para toda a secretaria de saúde. Traz critérios claros para identificação dos casos de alta suspeição de acordo com a Deliberação CIB 138 do Estado de São Paulo e define fluxos específicos dentro da rede, o que reduz falhas no encaminhamento e agiliza o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. É uma ferramenta importante para qualificar o cuidado e aumentar as chances de desfechos positivos para os pacientes”, explicou.
A iniciativa segue diretrizes estaduais e reforça o compromisso do município com a qualificação da rede de saúde, ampliando a capacidade de resposta e aumentando as chances de diagnóstico precoce, fator decisivo para o sucesso do tratamento.