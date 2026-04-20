O secretário municipal de Saúde Gustavo Aguiar destacou a importância da iniciativa para a rede. “Estamos dando mais um passo importante na organização e fortalecimento da nossa rede de saúde. Esse protocolo garante mais agilidade, mais eficiência e, principalmente, mais cuidado com quem mais precisa. É uma ação que mostra o compromisso da gestão em investir em soluções concretas, que fazem a diferença na vida das pessoas e aumentam as chances de diagnóstico precoce e tratamento no tempo certo”, afirmou.

A médica Giordana Pessoa Vilas Boas, apoio técnico da Coordenação Médica da Atenção Básica e responsável pela elaboração do documento, ressaltou o impacto técnico da medida. “O protocolo é um ganho para toda a secretaria de saúde. Traz critérios claros para identificação dos casos de alta suspeição de acordo com a Deliberação CIB 138 do Estado de São Paulo e define fluxos específicos dentro da rede, o que reduz falhas no encaminhamento e agiliza o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. É uma ferramenta importante para qualificar o cuidado e aumentar as chances de desfechos positivos para os pacientes”, explicou.

A iniciativa segue diretrizes estaduais e reforça o compromisso do município com a qualificação da rede de saúde, ampliando a capacidade de resposta e aumentando as chances de diagnóstico precoce, fator decisivo para o sucesso do tratamento.