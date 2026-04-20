A expectativa em torno da cinebiografia “Michael” já movimenta os fãs brasileiros antes mesmo da estreia oficial. Em Piracicaba, o público poderá conferir o longa em sessões de pré-estreia na terça-feira (21) e na quarta-feira (22), com ingressos disponíveis antecipadamente no site e nas bilheterias do Cine Araújo. A estreia nacional está marcada para quinta-feira (23), acompanhando o lançamento global.
Dirigido por Antoine Fuqua, o filme aposta em uma abordagem grandiosa para revisitar a trajetória de Michael Jackson, com foco em sua ascensão meteórica desde os tempos do Jackson 5 até o auge da carreira solo. A produção chega cercada de expectativa de público e indústria, com potencial para alcançar números expressivos de bilheteria.
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ENTRE EXPECTATIVA E POLÊMICAS
Mesmo antes de chegar às telonas, o longa já acumula controvérsias nos bastidores. A produção enfrentou custos adicionais milionários após a necessidade de refilmagens provocadas por questões jurídicas. Parte do roteiro original incluía a dramatização de acusações envolvendo o cantor nos anos 1990, mas acordos legais impediram o uso desse conteúdo, forçando mudanças significativas na narrativa.
Com isso, a história foi reestruturada para encerrar no auge da fama do artista, deixando de lado episódios mais delicados de sua vida. A decisão tem gerado debates sobre o equilíbrio entre homenagem e retrato fiel, especialmente entre críticos e especialistas que acompanham o legado do cantor.
UM LEGADO ENTRE ARTE E ESTUDO
Interpretado por Jaafar Jackson, sobrinho do artista, o protagonista chamou atenção pela semelhança física e pela capacidade de reproduzir trejeitos marcantes do tio. O elenco ainda reúne nomes como Colman Domingo e Nia Long, compondo o núcleo familiar retratado na produção.
Além do apelo popular, a obra também dialoga com o crescente interesse acadêmico pela figura de Michael Jackson. Estudos recentes analisam sua contribuição como um fenômeno cultural complexo, reforçando a relevância do artista para além da música.
Com distribuição internacional e apoio do espólio do cantor, “Michael” chega aos cinemas cercado de curiosidade: entre a celebração de um ícone e as escolhas narrativas que moldam sua história, caberá ao público decidir qual versão prevalece na tela grande.