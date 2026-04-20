Dirigido por Antoine Fuqua, o filme aposta em uma abordagem grandiosa para revisitar a trajetória de Michael Jackson, com foco em sua ascensão meteórica desde os tempos do Jackson 5 até o auge da carreira solo. A produção chega cercada de expectativa de público e indústria, com potencial para alcançar números expressivos de bilheteria.

A expectativa em torno da cinebiografia “Michael” já movimenta os fãs brasileiros antes mesmo da estreia oficial. Em Piracicaba, o público poderá conferir o longa em sessões de pré-estreia na terça-feira (21) e na quarta-feira (22), com ingressos disponíveis antecipadamente no site e nas bilheterias do Cine Araújo. A estreia nacional está marcada para quinta-feira (23), acompanhando o lançamento global.

Mesmo antes de chegar às telonas, o longa já acumula controvérsias nos bastidores. A produção enfrentou custos adicionais milionários após a necessidade de refilmagens provocadas por questões jurídicas. Parte do roteiro original incluía a dramatização de acusações envolvendo o cantor nos anos 1990, mas acordos legais impediram o uso desse conteúdo, forçando mudanças significativas na narrativa.

Com isso, a história foi reestruturada para encerrar no auge da fama do artista, deixando de lado episódios mais delicados de sua vida. A decisão tem gerado debates sobre o equilíbrio entre homenagem e retrato fiel, especialmente entre críticos e especialistas que acompanham o legado do cantor.

UM LEGADO ENTRE ARTE E ESTUDO

Interpretado por Jaafar Jackson, sobrinho do artista, o protagonista chamou atenção pela semelhança física e pela capacidade de reproduzir trejeitos marcantes do tio. O elenco ainda reúne nomes como Colman Domingo e Nia Long, compondo o núcleo familiar retratado na produção.