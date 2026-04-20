O feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, provoca mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados em Piracicaba. A rotina da cidade será impactada, com fechamento de repartições e horários diferenciados no comércio e transporte.
Mesmo com as alterações, serviços essenciais seguem operando normalmente para garantir atendimento à população.
Atendimentos essenciais seguem ativos
Durante o feriado, áreas consideradas prioritárias mantêm funcionamento integral. Unidades de urgência e emergência operam 24 horas, assim como os serviços de segurança pública.
Entre os atendimentos mantidos estão:
- pronto atendimento e serviços de urgência;
- atendimento do Samu pelo telefone 192;
- atuação contínua da Guarda Civil e Polícia Militar;
- Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em plantão;
- suporte emergencial em saúde e segurança.
Transporte e comércio com horários diferenciados
O transporte coletivo funcionará com programação de domingo, embora algumas linhas específicas mantenham horários de dias úteis para atender trabalhadores.
Já o comércio de rua abre em horário reduzido, enquanto centros de compras funcionam com expediente especial. As agências bancárias permanecem fechadas durante todo o feriado.
Órgãos públicos suspendem atendimento
A Prefeitura e demais repartições municipais não terão expediente no dia 21. Serviços administrativos, incluindo unidades de atendimento ao cidadão, também permanecem fechados.
Na área social, equipamentos de apoio à população interrompem o atendimento temporariamente, retomando as atividades após o feriado.
A coleta de lixo, por outro lado, segue normalmente, sem alterações no cronograma.
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Saúde básica e abastecimento
Unidades básicas de saúde e postos de atendimento não funcionam no feriado, enquanto serviços emergenciais continuam ativos.
Os varejões municipais operam normalmente, com horários específicos para cada unidade. Já o Mercado Municipal abre em período reduzido.
Lazer e cultura com funcionamento parcial
Parques e espaços ao ar livre permanecem abertos, assim como atrações turísticas, incluindo passeios e atividades recreativas.
Por outro lado, parte dos equipamentos culturais terá funcionamento suspenso ou horários limitados, com reabertura gradual ao longo do feriado.
Orientação ao público
A recomendação é que moradores verifiquem previamente os horários antes de sair de casa, já que a programação pode sofrer alterações.