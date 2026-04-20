21 de abril de 2026
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FERIADO

Veja como vai funcionar a cidade no feriado de Tiradentes

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo/JP

O feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, provoca mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados em Piracicaba. A rotina da cidade será impactada, com fechamento de repartições e horários diferenciados no comércio e transporte.

Mesmo com as alterações, serviços essenciais seguem operando normalmente para garantir atendimento à população.

Atendimentos essenciais seguem ativos

Durante o feriado, áreas consideradas prioritárias mantêm funcionamento integral. Unidades de urgência e emergência operam 24 horas, assim como os serviços de segurança pública.

Entre os atendimentos mantidos estão:

  • pronto atendimento e serviços de urgência;
  • atendimento do Samu pelo telefone 192;
  • atuação contínua da Guarda Civil e Polícia Militar;
  • Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em plantão;
  • suporte emergencial em saúde e segurança.

Transporte e comércio com horários diferenciados

O transporte coletivo funcionará com programação de domingo, embora algumas linhas específicas mantenham horários de dias úteis para atender trabalhadores.

Já o comércio de rua abre em horário reduzido, enquanto centros de compras funcionam com expediente especial. As agências bancárias permanecem fechadas durante todo o feriado.

Órgãos públicos suspendem atendimento

A Prefeitura e demais repartições municipais não terão expediente no dia 21. Serviços administrativos, incluindo unidades de atendimento ao cidadão, também permanecem fechados.

Na área social, equipamentos de apoio à população interrompem o atendimento temporariamente, retomando as atividades após o feriado.

A coleta de lixo, por outro lado, segue normalmente, sem alterações no cronograma.

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Saúde básica e abastecimento

Unidades básicas de saúde e postos de atendimento não funcionam no feriado, enquanto serviços emergenciais continuam ativos.

Os varejões municipais operam normalmente, com horários específicos para cada unidade. Já o Mercado Municipal abre em período reduzido.

Lazer e cultura com funcionamento parcial

Parques e espaços ao ar livre permanecem abertos, assim como atrações turísticas, incluindo passeios e atividades recreativas.

Por outro lado, parte dos equipamentos culturais terá funcionamento suspenso ou horários limitados, com reabertura gradual ao longo do feriado.

Orientação ao público

A recomendação é que moradores verifiquem previamente os horários antes de sair de casa, já que a programação pode sofrer alterações.

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