O feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, provoca mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados em Piracicaba. A rotina da cidade será impactada, com fechamento de repartições e horários diferenciados no comércio e transporte.

Mesmo com as alterações, serviços essenciais seguem operando normalmente para garantir atendimento à população.

Atendimentos essenciais seguem ativos

Durante o feriado, áreas consideradas prioritárias mantêm funcionamento integral. Unidades de urgência e emergência operam 24 horas, assim como os serviços de segurança pública.