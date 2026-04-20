A expansão da internet via satélite no Brasil ganhou um novo impulso com a parceria entre a Starlink e a Alares. O acordo, que será oficialmente lançado em maio, pretende ampliar o acesso à conectividade, especialmente em regiões onde a fibra óptica ainda não chega.
A iniciativa combina a tecnologia de satélites da empresa internacional com a estrutura comercial da operadora brasileira, que já atua em centenas de cidades.
Foco em áreas sem cobertura tradicional
A estratégia das empresas é levar internet de alta velocidade para regiões rurais e localidades afastadas dos grandes centros urbanos. Nesses locais, a ausência de infraestrutura terrestre ainda é um dos principais obstáculos para a conectividade.
Os planos disponíveis seguirão o modelo já praticado no Brasil, incluindo velocidades que variam entre 100 Mbps e 400 Mbps, além de opções voltadas para mobilidade e uso em múltiplos pontos.
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Expansão do mercado de conectividade
A parceria reforça o crescimento do setor de internet via satélite, que tem ganhado espaço como alternativa à banda larga tradicional.
Entre os destaques do projeto estão:
- ampliação do acesso à internet em áreas remotas;
- integração entre tecnologia satelital e rede comercial local;
- manutenção dos planos já disponíveis no país;
- oferta de soluções para residências e mobilidade;
- fortalecimento da presença no mercado brasileiro.
Empresas apostam em crescimento
A Alares já possui atuação consolidada, com presença em mais de 230 cidades e centenas de milhares de clientes. A empresa surgiu a partir da união de provedores regionais e vem expandindo sua atuação no setor.
Já a Starlink segue ampliando sua base de usuários globalmente e vê o Brasil como um mercado estratégico para crescimento.
Conectividade como prioridade
A expectativa é que a parceria contribua para reduzir desigualdades no acesso à internet, permitindo que mais brasileiros tenham conexão de qualidade, mesmo em áreas de difícil acesso.