A expansão da internet via satélite no Brasil ganhou um novo impulso com a parceria entre a Starlink e a Alares. O acordo, que será oficialmente lançado em maio, pretende ampliar o acesso à conectividade, especialmente em regiões onde a fibra óptica ainda não chega.

A iniciativa combina a tecnologia de satélites da empresa internacional com a estrutura comercial da operadora brasileira, que já atua em centenas de cidades.

Foco em áreas sem cobertura tradicional

A estratégia das empresas é levar internet de alta velocidade para regiões rurais e localidades afastadas dos grandes centros urbanos. Nesses locais, a ausência de infraestrutura terrestre ainda é um dos principais obstáculos para a conectividade.