21 de abril de 2026
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CONEXÃO SEM LIMITES

Starlink fecha parceria e mira expansão no Brasil

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA

A expansão da internet via satélite no Brasil ganhou um novo impulso com a parceria entre a Starlink e a Alares. O acordo, que será oficialmente lançado em maio, pretende ampliar o acesso à conectividade, especialmente em regiões onde a fibra óptica ainda não chega.

A iniciativa combina a tecnologia de satélites da empresa internacional com a estrutura comercial da operadora brasileira, que já atua em centenas de cidades.

Foco em áreas sem cobertura tradicional

A estratégia das empresas é levar internet de alta velocidade para regiões rurais e localidades afastadas dos grandes centros urbanos. Nesses locais, a ausência de infraestrutura terrestre ainda é um dos principais obstáculos para a conectividade.

Os planos disponíveis seguirão o modelo já praticado no Brasil, incluindo velocidades que variam entre 100 Mbps e 400 Mbps, além de opções voltadas para mobilidade e uso em múltiplos pontos.

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Expansão do mercado de conectividade

A parceria reforça o crescimento do setor de internet via satélite, que tem ganhado espaço como alternativa à banda larga tradicional.

Entre os destaques do projeto estão:

  • ampliação do acesso à internet em áreas remotas;
  • integração entre tecnologia satelital e rede comercial local;
  • manutenção dos planos já disponíveis no país;
  • oferta de soluções para residências e mobilidade;
  • fortalecimento da presença no mercado brasileiro.

Empresas apostam em crescimento

A Alares já possui atuação consolidada, com presença em mais de 230 cidades e centenas de milhares de clientes. A empresa surgiu a partir da união de provedores regionais e vem expandindo sua atuação no setor.

Já a Starlink segue ampliando sua base de usuários globalmente e vê o Brasil como um mercado estratégico para crescimento.

Conectividade como prioridade

A expectativa é que a parceria contribua para reduzir desigualdades no acesso à internet, permitindo que mais brasileiros tenham conexão de qualidade, mesmo em áreas de difícil acesso.

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