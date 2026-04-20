O mercado automotivo brasileiro segue em ritmo competitivo em abril de 2026. O levantamento parcial até o dia 18 mostra uma disputa apertada entre modelos de diferentes categorias, com destaque para SUVs, hatches e o avanço dos veículos eletrificados.

Na liderança entre os automóveis, o Hyundai Creta aparece à frente, seguido de perto por Volkswagen Polo e Fiat Argo, todos com números bastante próximos.

Picapes dominam entre utilitários

No segmento de comerciais leves, a liderança segue consolidada com a Fiat Strada, que mantém ampla vantagem sobre os concorrentes.