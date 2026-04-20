O mercado automotivo brasileiro segue em ritmo competitivo em abril de 2026. O levantamento parcial até o dia 18 mostra uma disputa apertada entre modelos de diferentes categorias, com destaque para SUVs, hatches e o avanço dos veículos eletrificados.
Na liderança entre os automóveis, o Hyundai Creta aparece à frente, seguido de perto por Volkswagen Polo e Fiat Argo, todos com números bastante próximos.
Picapes dominam entre utilitários
No segmento de comerciais leves, a liderança segue consolidada com a Fiat Strada, que mantém ampla vantagem sobre os concorrentes.
Na sequência, aparecem modelos como Volkswagen Saveiro e Toyota Hilux, reforçando a força das picapes no mercado nacional.
Top 10 automóveis mais vendidos
A lista dos carros mais vendidos até agora mostra equilíbrio entre diferentes perfis de consumidores:
- 1º Hyundai Creta – 3.944
- 2º Volkswagen Polo – 3.835
- 3º Fiat Argo – 3.651
- 4º Volkswagen T-Cross – 3.623
- 5º Hyundai HB20 – 3.512
- 6º Volkswagen Tera – 3.399
- 7º BYD Dolphin Mini – 3.282
- 8º BYD Song – 3.108
- 9º Renault Kwid – 3.056
- 10º Chevrolet Onix – 2.830
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Comerciais leves mais vendidos
Entre os utilitários, a diferença de vendas é ainda mais expressiva:
- 1º Fiat Strada – 7.586
- 2º Volkswagen Saveiro – 2.905
- 3º Toyota Hilux – 2.444
- 4º Fiat Toro – 2.240
- 5º Ford Ranger – 1.530
- 6º Chevrolet S10 – 1.383
Eletrificados ganham espaço
Outro destaque do ranking é o crescimento dos veículos elétricos e híbridos. Modelos como BYD Dolphin Mini e BYD Song já aparecem entre os mais vendidos, indicando uma mudança gradual no perfil do consumidor brasileiro.
Mercado segue competitivo
Com números próximos entre os principais modelos, o cenário aponta para um mercado cada vez mais disputado, onde tecnologia, preço e eficiência energética devem pesar na decisão do consumidor.