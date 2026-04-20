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Veja ranking dos carros mais vendidos até 18 de abril de 2026

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O mercado automotivo brasileiro segue em ritmo competitivo em abril de 2026.
O mercado automotivo brasileiro segue em ritmo competitivo em abril de 2026.

O mercado automotivo brasileiro segue em ritmo competitivo em abril de 2026. O levantamento parcial até o dia 18 mostra uma disputa apertada entre modelos de diferentes categorias, com destaque para SUVs, hatches e o avanço dos veículos eletrificados.

Na liderança entre os automóveis, o Hyundai Creta aparece à frente, seguido de perto por Volkswagen Polo e Fiat Argo, todos com números bastante próximos.

Picapes dominam entre utilitários

No segmento de comerciais leves, a liderança segue consolidada com a Fiat Strada, que mantém ampla vantagem sobre os concorrentes.

Na sequência, aparecem modelos como Volkswagen Saveiro e Toyota Hilux, reforçando a força das picapes no mercado nacional.

Top 10 automóveis mais vendidos

A lista dos carros mais vendidos até agora mostra equilíbrio entre diferentes perfis de consumidores:

  • Hyundai Creta – 3.944
  • Volkswagen Polo – 3.835
  • Fiat Argo – 3.651
  • Volkswagen T-Cross – 3.623
  • Hyundai HB20 – 3.512
  • Volkswagen Tera – 3.399
  • BYD Dolphin Mini – 3.282
  • BYD Song – 3.108
  • Renault Kwid – 3.056
  • 10º Chevrolet Onix – 2.830

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Comerciais leves mais vendidos

Entre os utilitários, a diferença de vendas é ainda mais expressiva:

  • Fiat Strada – 7.586
  • Volkswagen Saveiro – 2.905
  • Toyota Hilux – 2.444
  • Fiat Toro – 2.240
  • Ford Ranger – 1.530
  • Chevrolet S10 – 1.383

Eletrificados ganham espaço

Outro destaque do ranking é o crescimento dos veículos elétricos e híbridos. Modelos como BYD Dolphin Mini e BYD Song já aparecem entre os mais vendidos, indicando uma mudança gradual no perfil do consumidor brasileiro.

Mercado segue competitivo

Com números próximos entre os principais modelos, o cenário aponta para um mercado cada vez mais disputado, onde tecnologia, preço e eficiência energética devem pesar na decisão do consumidor.

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