21 de abril de 2026
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ESCALA 5 x 2

Nova jornada não terá folga obrigatória no fim de semana

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA

Um novo projeto de lei apresentado pelo governo federal em abril de 2026 propõe mudanças significativas na jornada de trabalho no Brasil. A principal alteração é a substituição da escala 6×1 pelo modelo 5×2, reduzindo a carga semanal de 44 para 40 horas sem corte salarial.

Apesar da expectativa de mais descanso, a proposta não garante folgas obrigatórias aos sábados e domingos, o que tem gerado discussões entre trabalhadores e empregadores.

Folgas podem ser flexíveis

Pelo texto, a definição dos dias de descanso poderá ser negociada por meio de acordos coletivos. Isso significa que, embora a preferência seja por finais de semana livres, empresas e categorias poderão ajustar as folgas conforme suas necessidades.

A única exigência é o cumprimento de, no mínimo, 24 horas consecutivas de descanso semanal.

Mudança mira qualidade de vida

A proposta busca ampliar o tempo livre dos trabalhadores, favorecendo o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Entre os principais pontos da nova jornada estão:

  • redução da carga horária semanal sem redução de salário;
  • possibilidade de dois dias seguidos de descanso;
  • flexibilização das folgas por meio de negociação coletiva;
  • adaptação da escala conforme o setor de atuação;
  • manutenção do descanso mínimo obrigatório semanal.

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Repercussão divide opiniões

A proposta tem recebido apoio de entidades sindicais, que destacam benefícios à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores.

Por outro lado, setores empresariais demonstram preocupação com possíveis impactos na produtividade e nos custos operacionais.

Tramitação em regime acelerado

O projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional em regime de urgência, o que prevê análise em até 45 dias entre Câmara e Senado.

A expectativa do governo é que a nova regra seja aprovada em poucos meses, acelerando a implementação das mudanças no mercado de trabalho brasileiro.

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