Um novo projeto de lei apresentado pelo governo federal em abril de 2026 propõe mudanças significativas na jornada de trabalho no Brasil. A principal alteração é a substituição da escala 6×1 pelo modelo 5×2, reduzindo a carga semanal de 44 para 40 horas sem corte salarial.

Apesar da expectativa de mais descanso, a proposta não garante folgas obrigatórias aos sábados e domingos, o que tem gerado discussões entre trabalhadores e empregadores.

Folgas podem ser flexíveis

Pelo texto, a definição dos dias de descanso poderá ser negociada por meio de acordos coletivos. Isso significa que, embora a preferência seja por finais de semana livres, empresas e categorias poderão ajustar as folgas conforme suas necessidades.