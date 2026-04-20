Pela primeira vez em sua história, Piracicaba acessa recursos estaduais exclusivos para o setor de viagens e lazer. A cidade, consagrada como Município de Interesse Turístico (MIT) desde 2023, garantiu o repasse de R$ 600 mil junto ao Governo do Estado de São Paulo. O montante, oficializado nesta quinta-feira (16/04) pelo governador Tarcísio de Freitas, promete transformar a infraestrutura local e impulsionar a economia regional.

A cerimônia, realizada no Palácio dos Bandeirantes, marcou a entrada definitiva da "Noiva da Colina" no seleto grupo de 136 cidades que recebem fomento para potencializar seus atrativos.

Impacto econômico e novos horizontes

Para a gestão municipal, o aporte financeiro não é apenas um bônus, mas uma ferramenta estratégica. Segundo o prefeito Helinho Zanatta, que esteve presente na assinatura ao lado do deputado estadual Alex Madureira, o foco é o desenvolvimento sustentável.