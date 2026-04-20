Pela primeira vez em sua história, Piracicaba acessa recursos estaduais exclusivos para o setor de viagens e lazer. A cidade, consagrada como Município de Interesse Turístico (MIT) desde 2023, garantiu o repasse de R$ 600 mil junto ao Governo do Estado de São Paulo. O montante, oficializado nesta quinta-feira (16/04) pelo governador Tarcísio de Freitas, promete transformar a infraestrutura local e impulsionar a economia regional.
A cerimônia, realizada no Palácio dos Bandeirantes, marcou a entrada definitiva da "Noiva da Colina" no seleto grupo de 136 cidades que recebem fomento para potencializar seus atrativos.
Impacto econômico e novos horizontes
Para a gestão municipal, o aporte financeiro não é apenas um bônus, mas uma ferramenta estratégica. Segundo o prefeito Helinho Zanatta, que esteve presente na assinatura ao lado do deputado estadual Alex Madureira, o foco é o desenvolvimento sustentável.
"Este recurso assinado pelo governador Tarcísio nos permite executar intervenções estruturantes. É o ponto de partida para projetarmos ações ainda maiores e mais ambiciosas para o futuro de Piracicaba", destacou o chefe do Executivo.
Experiência do visitante e infraestrutura
A secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, enfatizou que a prioridade é elevar o padrão do atendimento ao turista. Com a verba, a cidade pretende:
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Dinamizar o trade turístico: Fortalecer a cadeia de serviços que depende diretamente dos visitantes.
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Melhorar a infraestrutura urbana: Criar espaços mais adequados e acolhedores para quem chega à cidade.
Fomentar a economia local: Gerar novos postos de trabalho e ampliar a circulação de renda através do lazer.
Enriquecer o roteiro cultural: Garantir que a "Terra da Pamonha" ofereça experiências memoráveis e qualificadas.
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Entenda a diferença: MIT x Estância Turística
A classificação de Piracicaba como MIT é um reconhecimento ao seu potencial, mas o estado de São Paulo divide os investimentos em duas categorias principais:
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Municípios de Interesse Turístico (MIT): Cidades com vocação comprovada que recebem verbas para obras específicas de infraestrutura. Atualmente, 136 municípios integram esta lista.
Estâncias Turísticas: Categoria de elite que abriga 78 cidades com fluxo turístico consolidado, recebendo um volume de recursos significativamente superior para manutenção e expansão do setor.
Com este primeiro repasse, Piracicaba inicia uma nova fase de profissionalização, buscando consolidar sua marca no mapa dos principais destinos paulistas.