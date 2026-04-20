20 de abril de 2026
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CAUSA ANIMAL

Piracicaba recebe R$ 1,2 mi em emendas para bem-estar animal

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação

Piracicaba vai reforçar as ações voltadas ao bem-estar animal com a chegada de R$ 1,2 milhão em recursos públicos. O valor é fruto de emendas parlamentares destinadas por deputados estaduais e federais e será aplicado na ampliação dos serviços veterinários no município.

O anúncio foi feito em reunião no gabinete do prefeito, com a presença de autoridades locais e representantes da área ambiental. Cada parlamentar responsável pelo envio dos recursos destinou R$ 600 mil para o município.

Atendimento a cães e gatos será ampliado

O investimento será direcionado ao Programa de Bem-Estar Animal, que oferece serviços como consultas, exames e procedimentos cirúrgicos para animais domésticos.

Para viabilizar a expansão, a prefeitura irá abrir um edital de chamamento público para credenciar clínicas veterinárias interessadas em prestar atendimento à população.

Entre os serviços previstos estão:

  • cirurgias e procedimentos clínicos;
  • exames e atendimentos ambulatoriais;
  • ações de conscientização sobre guarda responsável;
  • ampliação da rede de clínicas credenciadas;
  • reforço na prevenção de abandono animal.

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Estratégia foca prevenção e redução de custos

A iniciativa também aposta na prevenção como forma de reduzir problemas futuros, como abandono e superlotação de abrigos. A ampliação de castrações e atendimentos básicos tende a diminuir gastos maiores com recolhimento e acolhimento de animais.

Autoridades destacam que a política pública busca tornar a cidade mais estruturada no cuidado com cães e gatos, além de melhorar a qualidade de vida dos animais.

Parceria política fortalece ações locais

Os recursos chegam por meio de articulação entre diferentes esferas do poder público, unindo esforços estaduais e federais com a administração municipal.

Segundo representantes envolvidos, esse tipo de parceria é essencial para atender demandas locais de forma mais eficiente, principalmente em áreas como a causa animal, que exige investimento contínuo.

Cidade avança na proteção animal

Com o novo aporte financeiro, Piracicaba deve ampliar sua capacidade de atendimento e consolidar políticas públicas voltadas à proteção animal. A expectativa é que novos serviços e campanhas sejam implementados nos próximos meses.

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