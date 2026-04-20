Piracicaba vai reforçar as ações voltadas ao bem-estar animal com a chegada de R$ 1,2 milhão em recursos públicos. O valor é fruto de emendas parlamentares destinadas por deputados estaduais e federais e será aplicado na ampliação dos serviços veterinários no município.

O anúncio foi feito em reunião no gabinete do prefeito, com a presença de autoridades locais e representantes da área ambiental. Cada parlamentar responsável pelo envio dos recursos destinou R$ 600 mil para o município.

Atendimento a cães e gatos será ampliado

O investimento será direcionado ao Programa de Bem-Estar Animal, que oferece serviços como consultas, exames e procedimentos cirúrgicos para animais domésticos.