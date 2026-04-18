Um novo estudo conduzido pela Universidade da Carolina do Norte aponta que medicamentos amplamente utilizados para emagrecimento e controle do diabetes podem estar associados a uma perda muscular acima do esperado.
Os dados analisaram substâncias baseadas em incretinas, como a semaglutida, presente em remédios populares, e a tirzepatida. Segundo os pesquisadores, a redução de massa magra observada nos pacientes foi proporcionalmente maior do que o previsto em estudos anteriores.
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Perda de peso pode vir acompanhada de redução muscular
A perda de massa muscular é considerada comum em processos de emagrecimento. No entanto, o estudo chama atenção para o volume dessa redução quando associado ao uso desses medicamentos.
De acordo com um dos especialistas envolvidos na pesquisa, a proporção de peso perdido ligada à massa muscular se mostrou consistente e acima das expectativas, o que levanta preocupações sobre possíveis impactos na saúde, especialmente a longo prazo.
Monitoramento médico é essencial
Diante dos resultados, os pesquisadores reforçam a necessidade de acompanhamento rigoroso por profissionais de saúde durante o uso dessas medicações. A recomendação é que médicos avaliem não apenas a redução de peso, mas também indicadores relacionados à composição corporal dos pacientes.
Em avaliações clínicas, a análise da massa muscular pode se tornar um fator decisivo para ajustar tratamentos e evitar efeitos indesejados.
Impactos podem ser maiores em alguns grupos
O estudo também destaca a importância de novas pesquisas voltadas principalmente para adultos mais velhos, grupo que pode ser mais vulnerável à perda de massa muscular.
A redução significativa de músculo pode comprometer força, mobilidade e qualidade de vida, o que reforça a necessidade de estratégias complementares, como alimentação adequada e prática de exercícios físicos.
Crescimento do uso exige atenção
Nos últimos anos, medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro ganharam popularidade no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.
O avanço no uso dessas substâncias torna ainda mais relevante a discussão sobre seus efeitos no organismo, especialmente quando utilizados com foco estético ou sem acompanhamento especializado.