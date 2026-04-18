Os dados analisaram substâncias baseadas em incretinas, como a semaglutida, presente em remédios populares, e a tirzepatida. Segundo os pesquisadores, a redução de massa magra observada nos pacientes foi proporcionalmente maior do que o previsto em estudos anteriores.

Um novo estudo conduzido pela Universidade da Carolina do Norte aponta que medicamentos amplamente utilizados para emagrecimento e controle do diabetes podem estar associados a uma perda muscular acima do esperado.

A perda de massa muscular é considerada comum em processos de emagrecimento. No entanto, o estudo chama atenção para o volume dessa redução quando associado ao uso desses medicamentos.

De acordo com um dos especialistas envolvidos na pesquisa, a proporção de peso perdido ligada à massa muscular se mostrou consistente e acima das expectativas, o que levanta preocupações sobre possíveis impactos na saúde, especialmente a longo prazo.

Monitoramento médico é essencial

Diante dos resultados, os pesquisadores reforçam a necessidade de acompanhamento rigoroso por profissionais de saúde durante o uso dessas medicações. A recomendação é que médicos avaliem não apenas a redução de peso, mas também indicadores relacionados à composição corporal dos pacientes.