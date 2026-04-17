A vítima fatal do soterramento na tarde desta quinta-feira (17), em um obra na Esalq em Piracicaba, era Rafael Gomes de Abreu tinha 29 anos. Morador de Hortolândia o jovem, trabalhador era atuante na construção civil e fazia parte da equipes de obras que trabalhavam no local.

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Rafael estava em serviço na obra, quando acabou surpreendido pelo acidente que tirou sua vida.