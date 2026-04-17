18 de abril de 2026
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EM PIRACICABA

Saiba quem era o trabalhador que morreu soterrado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais e Wagner Romano
O jovem trabalhador Rafael tinha apenas 29 anos
O jovem trabalhador Rafael tinha apenas 29 anos

A vítima fatal do soterramento na tarde desta quinta-feira (17), em um obra na Esalq em Piracicaba, era Rafael Gomes de Abreu tinha 29 anos. Morador de Hortolândia o jovem, trabalhador era atuante na construção civil e fazia parte da equipes de obras que trabalhavam no local.

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Rafael estava em serviço na obra, quando acabou surpreendido pelo acidente  que tirou sua vida.

Colegas de trabalho desesperados acionaram os bombeiros, que resgataram o jovem inconsciente e o reanimaram, encaminhando em condições críticas para a Santa Casa de Piracicaba.

Rafael não resistiu e veio à óbito no hospital. A morte do jovem expõe, mais uma vez, os riscos enfrentados diariamente por trabalhadores da construção civil.

O jovem era de Hortolândia e, informações sobre velório e sepultamento serão apuradas.

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