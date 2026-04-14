Credores e investidores com títulos da Raízen aumentaram a pressão nas negociações de reestruturação e passaram a defender uma participação de até 90% no capital da companhia. A proposta envolve a conversão de cerca de 45% da dívida em ações.

O percentual pretendido é superior ao que vinha sendo discutido inicialmente pela própria empresa, que considerava transferir aproximadamente 70% do controle aos credores em um eventual acordo.

As tratativas ocorrem em meio à resistência dos atuais controladores — Cosan e Shell — em realizar novos aportes financeiros. Paralelamente, instituições como BTG Pactual, Itaú e Bradesco teriam indicado a possibilidade de restringir crédito a outras empresas ligadas ao grupo Cosan caso não haja avanço em um acordo mais favorável aos credores.