A Raízen, joint venture formada pela Shell e pela Cosan, protocolou no Tribunal de Justiça de São Paulo um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar cerca de R$ 65 bilhões em dívidas financeiras, dentro de um endividamento total que chega a R$ 72 bilhões. Caso seja homologado, o processo pode se tornar a maior recuperação extrajudicial já registrada no Brasil.

O plano apresentado pela companhia prevê a suspensão temporária do pagamento de juros por 90 dias, período em que a empresa pretende negociar com os credores os termos finais da reestruturação financeira. Entre as alternativas em discussão estão o alongamento dos prazos de pagamento, a conversão de parte da dívida em participação acionária e eventuais reduções no valor devido.

Segundo a empresa, credores que representam cerca de 40% do total da dívida já aderiram à proposta. Pela legislação brasileira, a companhia terá até 90 dias para obter o apoio da maioria necessária para que o acordo seja homologado pela Justiça.