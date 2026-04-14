A Sony revelou novas imagens de Homem-Aranha: Além do Aranhaverso durante a CinemaCon, reforçando a expectativa para o capítulo final da trilogia estrelada por Miles Morales. O longa, que chega aos cinemas em junho de 2027, promete expandir ainda mais o conceito de multiverso apresentado nos filmes anteriores.

Além do material visual divulgado oficialmente, o estúdio também apresentou cenas inéditas para o público presente no evento. Embora o conteúdo não tenha sido liberado online, detalhes foram compartilhados por quem acompanhou a exibição.