A Sony revelou novas imagens de Homem-Aranha: Além do Aranhaverso durante a CinemaCon, reforçando a expectativa para o capítulo final da trilogia estrelada por Miles Morales. O longa, que chega aos cinemas em junho de 2027, promete expandir ainda mais o conceito de multiverso apresentado nos filmes anteriores.
Além do material visual divulgado oficialmente, o estúdio também apresentou cenas inéditas para o público presente no evento. Embora o conteúdo não tenha sido liberado online, detalhes foram compartilhados por quem acompanhou a exibição.
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Versões alternativas e narrativa mais complexa
Segundo Thiago Romariz, do Omelete, a prévia começa com Miles desacordado em uma realidade alternativa, onde encontra uma versão de si mesmo com características distintas, além da presença do tio dele. A interação entre eles evidencia diferenças marcantes, enquanto o multiverso e os riscos causados por falhas dimensionais entram em discussão. Em seguida, o protagonista utiliza seus poderes elétricos para escapar.
Ainda de acordo com o relato, a sequência avança com cortes rápidos que misturam diferentes universos e estilos visuais. Personagens conhecidos retornam, como Gwen e Spider-Punk, enquanto múltiplas versões de Miles aparecem simultaneamente em cenários icônicos. Há também indícios de viagens no tempo e mudanças na estética da animação ao longo das cenas.
Ameaça crescente e desfecho da trilogia
A prévia termina com um momento mais emocional entre Miles e sua mãe, reforçando o amadurecimento do herói antes de uma decisão importante. Para Romariz, trata-se de uma das apresentações mais impactantes do evento.
Na trama, Miles enfrenta uma corrida contra o tempo para escapar de uma dimensão alternativa, enquanto seus aliados tentam resgatá-lo. Gwen Stacy assume papel de liderança na equipe, enquanto Miguel O’Hara segue determinado a evitar qualquer alteração que possa comprometer o equilíbrio do multiverso.
Com o vilão Mancha ampliando sua ameaça, o novo filme promete elevar a escala do conflito e entregar um encerramento grandioso para a saga. Dirigido por Bob Persichetti e Justin K. Thompson, o longa mantém a produção de Phil Lord e Christopher Miller, responsáveis pelo sucesso dos capítulos anteriores.