Abril é um mês estratégico para quem deseja transformar o jardim em um espaço colorido e cheio de vida no verão. Com temperaturas mais amenas e condições favoráveis ao enraizamento, este período permite que as plantas se desenvolvam com mais força antes da chegada do calor intenso.

Ao escolher as espécies certas agora, é possível garantir um jardim mais estruturado, florido e de fácil manutenção nos meses mais quentes.

Como montar um jardim de verão ainda em abril

Planejar o plantio durante o outono é uma das melhores decisões para quem busca um resultado visual impactante no verão. O segredo está em preparar o solo, observar a incidência de luz e combinar espécies que ocupem diferentes espaços do jardim.