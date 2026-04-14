14 de abril de 2026
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JARDIM FLORIDO

Plante essas 3 flores em abril e garanta um lindo jardim de verão

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Planejar o plantio durante o outono é uma das melhores decisões para quem busca um resultado visual impactante no verão.
Planejar o plantio durante o outono é uma das melhores decisões para quem busca um resultado visual impactante no verão.

Abril é um mês estratégico para quem deseja transformar o jardim em um espaço colorido e cheio de vida no verão. Com temperaturas mais amenas e condições favoráveis ao enraizamento, este período permite que as plantas se desenvolvam com mais força antes da chegada do calor intenso.

Ao escolher as espécies certas agora, é possível garantir um jardim mais estruturado, florido e de fácil manutenção nos meses mais quentes.

Como montar um jardim de verão ainda em abril

Planejar o plantio durante o outono é uma das melhores decisões para quem busca um resultado visual impactante no verão. O segredo está em preparar o solo, observar a incidência de luz e combinar espécies que ocupem diferentes espaços do jardim.

Plantas de portes variados, que se adaptam tanto a canteiros quanto a estruturas verticais, ajudam a criar um ambiente equilibrado, com sombra, cor e até perfume.

Flores ideais para um jardim colorido

Entre as opções mais recomendadas para plantar em abril, três espécies se destacam pela resistência ao clima brasileiro e pela beleza:

  • Jasmim: conhecido pelo perfume marcante, é ideal para áreas de descanso. Cresce bem em cercas e pérgolas, criando um ambiente agradável, principalmente à noite.
  • Hibisco: com flores grandes e vibrantes, é perfeito para quem busca um visual tropical. Se desenvolve melhor sob sol pleno e exige solo fértil e bem drenado.
  • Buganvília (Santa Rita): muito usada em muros e fachadas, cria verdadeiros painéis de cor. Seu crescimento rápido permite cobrir estruturas e transformar espaços simples em áreas decorativas.

Cuidados essenciais para um bom crescimento

Para garantir uma floração intensa no verão, alguns cuidados são indispensáveis:

  • manter o solo levemente úmido, sem excesso de água
  • investir em adubação leve ao longo das estações
  • garantir boa exposição ao sol, principalmente para espécies como hibisco e buganvília
  • realizar podas estratégicas para estimular novos ramos

Essas práticas ajudam as plantas a crescerem mais fortes e preparadas para o período de maior floração.

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Por que começar agora faz diferença

O plantio em abril permite que as espécies desenvolvam raízes profundas e se adaptem melhor ao ambiente. Isso resulta em plantas mais resistentes, com flores mais intensas e duradouras quando o verão chega.

Além disso, iniciar o cultivo neste período reduz problemas comuns, como estresse hídrico e dificuldades de adaptação ao solo.

Com planejamento simples e as escolhas corretas, é possível garantir um jardim mais bonito, perfumado e cheio de vida nos próximos meses.

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