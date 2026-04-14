Mais de 47 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras, segundo dados atualizados do Banco Central. Ao todo, o montante ultrapassa R$ 10,5 bilhões disponíveis para resgate, incluindo valores de pessoas físicas e empresas.

Apesar de muitos acreditarem que o prazo acabou, o saque desses recursos continua liberado, sem data limite para solicitação.

Quem tem dinheiro a receber

A maior parte dos valores está vinculada a pessoas físicas, que concentram cerca de R$ 8,15 bilhões. Já empresas somam aproximadamente R$ 2,4 bilhões em recursos ainda não resgatados.