14 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FIQUE ATENTO

Banco Central revela bilhões esquecidos; veja como sacar

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Redes Sociais
Mais de 47 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras
Mais de 47 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras

Mais de 47 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras, segundo dados atualizados do Banco Central. Ao todo, o montante ultrapassa R$ 10,5 bilhões disponíveis para resgate, incluindo valores de pessoas físicas e empresas.

Apesar de muitos acreditarem que o prazo acabou, o saque desses recursos continua liberado, sem data limite para solicitação.

Quem tem dinheiro a receber

A maior parte dos valores está vinculada a pessoas físicas, que concentram cerca de R$ 8,15 bilhões. Já empresas somam aproximadamente R$ 2,4 bilhões em recursos ainda não resgatados.

O sistema também permite consultar valores em nome de pessoas falecidas, desde que o solicitante comprove vínculo legal, como herdeiro ou inventariante.

Até agora, mais de R$ 14 bilhões já foram devolvidos aos brasileiros, mas ainda há uma quantia significativa parada nas instituições financeiras.

Como consultar e solicitar o resgate

A consulta deve ser feita exclusivamente pelo sistema oficial do Banco Central, no site: https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Para solicitar o dinheiro, é necessário informar uma chave Pix válida. Caso o cidadão não tenha uma, é possível criar uma ou entrar em contato diretamente com o banco responsável para combinar outra forma de recebimento.

Após a verificação, o usuário deve seguir as orientações indicadas para concluir o pedido junto à instituição financeira.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Nova função facilita o resgate automático

Uma das novidades do sistema é a possibilidade de habilitar o resgate automático dos valores. A funcionalidade é opcional e voltada apenas para pessoas físicas.

Para ativar o recurso, é necessário ter conta gov.br com nível prata ou ouro, além de autenticação em duas etapas habilitada. Também é exigido o uso de chave Pix vinculada ao CPF.

Com a função ativada, o valor é creditado diretamente na conta do usuário, sem necessidade de consultas frequentes.

Regras de segurança e atenção a golpes

O Banco Central reforça que não entra em contato solicitando dados pessoais por telefone, mensagem ou e-mail. Qualquer abordagem desse tipo deve ser considerada suspeita.

Além disso, o sistema passou a exigir dupla verificação de segurança para acesso, incluindo validação pelo aplicativo gov.br.

O objetivo é evitar fraudes e garantir que apenas o titular ou representante legal tenha acesso aos valores.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários