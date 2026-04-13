Por volta das 14h30, a moeda norte-americana era vendida a R$ 4,989, com recuo de 0,46%. Na mínima do dia, chegou a R$ 4,983 — o menor patamar desde março de 2024.

O dólar apresentou queda nesta segunda-feira (13), sendo negociado abaixo dos R$ 5 em meio a expectativas de avanço nas relações entre Estados Unidos e Irã. O movimento trouxe alívio ao mercado e impulsionou moedas de países emergentes, como o real.

A sinalização de que o Irã estaria disposto a negociar um acordo influenciou diretamente o humor dos investidores. A possibilidade de redução das tensões geopolíticas contribuiu para uma reprecificação dos ativos, favorecendo economias emergentes.

No cenário externo, o dólar também perdeu força frente a outras moedas, como o peso chileno e o colombiano, refletindo um movimento mais amplo de busca por ativos de maior risco.

Impacto no Brasil

Com o ambiente global mais favorável, o real ganhou força ao longo do dia. A valorização veio após um início de sessão mais instável, mostrando uma virada no comportamento do mercado ao longo das horas.