13 de abril de 2026
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ALERTA SANITÁRIO

Anvisa barra tempero após encontrar insetos e pelos

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Foram encontrados insetos vivos no produto, indicando infestação.
Foram encontrados insetos vivos no produto, indicando infestação.

A Anvisa determinou a retirada de circulação de um lote de tempero após a identificação de contaminação durante análise laboratorial. A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União.

O produto afetado é um lote de alecrim comercializado no país, que apresentou irregularidades consideradas graves do ponto de vista sanitário.

Laudo aponta presença de insetos e material estranho

De acordo com exames realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, foram encontrados insetos vivos no produto, indicando infestação. Além disso, o laudo identificou a presença de pelos de origem animal não especificada.

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As análises classificaram o resultado como insatisfatório, com base nos critérios de controle de matérias estranhas, tanto em nível microscópico quanto macroscópico.

Lote específico foi alvo da medida

A irregularidade foi constatada no produto identificado como “Especiaria Alecrim”, da marca Nati Sul, lote 0108. A determinação da agência sanitária envolve a interrupção da comercialização e a adoção de medidas para retirada do item do mercado.

Fiscalização reforça segurança alimentar

Segundo a Anvisa, ações como essa são fundamentais para garantir a segurança dos alimentos disponíveis ao consumidor. A presença de contaminantes, como insetos e materiais de origem desconhecida, representa risco à saúde e descumpre normas sanitárias vigentes.

O órgão reforça que segue monitorando produtos alimentícios no país e orienta consumidores a ficarem atentos a comunicados oficiais em casos de irregularidades.

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