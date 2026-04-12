A Anvisa determinou a retirada de circulação de um lote de tempero após a identificação de contaminação durante análise laboratorial. A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União.

O produto afetado é um lote de alecrim comercializado no país, que apresentou irregularidades consideradas graves do ponto de vista sanitário.

Laudo aponta presença de insetos e material estranho

De acordo com exames realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, foram encontrados insetos vivos no produto, indicando infestação. Além disso, o laudo identificou a presença de pelos de origem animal não especificada.