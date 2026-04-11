Um treino de rotina terminou em uma cena dramática que chocou frequentadores de uma academia. Uma jovem de 19 anos teve os dois joelhos fraturados após ser atingida por uma carga pesada durante um exercício, na Asa Norte em Brasília.

O caso ocorreu no dia 1º de abril de 2026, enquanto a estudante realizava elevação pélvica. No momento do movimento, a trava de segurança do equipamento cedeu de forma inesperada, liberando o peso que estava suspenso.

Câmeras de segurança registraram tudo. As imagens mostram o instante em que a estrutura falha e a carga despenca diretamente sobre a aluna, em um impacto violento que rapidamente mobilizou quem estava no local.

Peso extremo agravou lesões