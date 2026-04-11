Um treino de rotina terminou em uma cena dramática que chocou frequentadores de uma academia. Uma jovem de 19 anos teve os dois joelhos fraturados após ser atingida por uma carga pesada durante um exercício, na Asa Norte em Brasília.
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Falha repentina provoca acidente grave
O caso ocorreu no dia 1º de abril de 2026, enquanto a estudante realizava elevação pélvica. No momento do movimento, a trava de segurança do equipamento cedeu de forma inesperada, liberando o peso que estava suspenso.
Câmeras de segurança registraram tudo. As imagens mostram o instante em que a estrutura falha e a carga despenca diretamente sobre a aluna, em um impacto violento que rapidamente mobilizou quem estava no local.
Peso extremo agravou lesões
A jovem utilizava cerca de 160 quilos — carga compatível com seu nível de treino. Com a falha, o peso deslizou e esmagou suas pernas contra o chão.
O resultado foi devastador: fraturas nos dois joelhos. Alunos que presenciaram a cena correram para socorrer a vítima e retiraram as anilhas, que somavam aproximadamente 180 quilos, numa tentativa urgente de aliviar a pressão.
Investigação busca respostas
O caso foi registrado como lesão corporal e está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. A 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte conduz as apurações.
A principal linha de investigação é identificar se houve falha técnica no equipamento ou negligência na manutenção. A perícia deve analisar o aparelho e apontar responsabilidades.
Alerta para riscos em treinos intensos
Apesar da experiência — a jovem treinava desde 2024 e já estava habituada a cargas elevadas — o acidente expõe os perigos envolvidos em exercícios de alta intensidade.