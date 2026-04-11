O que parece apenas mais uma moeda de R$ 1 pode, na verdade, valer milhares de reais. Exemplares lançados durante os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, ganharam destaque recente no mercado de colecionadores.

Produzidas pelo Banco Central do Brasil, essas moedas circularam normalmente no país. No entanto, algumas versões específicas — especialmente as mais conservadas ou difíceis de encontrar — passaram a atingir valores que chegam a até R$ 6 mil.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Por que essas moedas estão tão valorizadas