13 de abril de 2026
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Moeda de R$ 1 das Olimpíadas 2016 pode valer até R$ 6 mil hoje

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
O valor das moedas olímpicas varia conforme raridade, conservação e até erros de fabricação.
O valor das moedas olímpicas varia conforme raridade, conservação e até erros de fabricação.

O que parece apenas mais uma moeda de R$ 1 pode, na verdade, valer milhares de reais. Exemplares lançados durante os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, ganharam destaque recente no mercado de colecionadores.

Produzidas pelo Banco Central do Brasil, essas moedas circularam normalmente no país. No entanto, algumas versões específicas — especialmente as mais conservadas ou difíceis de encontrar — passaram a atingir valores que chegam a até R$ 6 mil.

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Por que essas moedas estão tão valorizadas

A valorização dessas peças está ligada a uma combinação de fatores. A tiragem limitada de alguns modelos, o significado histórico do evento e o design exclusivo contribuíram para o aumento da procura.

Além disso, com o passar do tempo, encontrar moedas em bom estado se tornou mais difícil, o que eleva ainda mais o interesse de colecionadores no Brasil e no exterior.

Quais são as moedas mais procuradas

Dentro da série olímpica, alguns modelos se destacam no mercado:

  • Moedas com os mascotes oficiais dos Jogos;
  • Modalidades populares, como vôlei, basquete e natação;
  • Esportes menos comuns, como rugby e golfe;
  • Exemplares com possíveis erros de fabricação.

O estado de conservação também é decisivo: quanto melhor preservada a moeda, maior tende a ser seu valor.

Onde avaliar e vender com segurança

Quem suspeita ter uma dessas moedas pode buscar avaliação em diferentes canais, como lojas especializadas, leilões e plataformas digitais. A orientação é sempre consultar especialistas antes de fechar qualquer negócio, já que nem todas as moedas atingem valores elevados e o preço pode variar bastante.

Antes de usar aquela moeda esquecida no fundo da carteira, vale a pena olhar com atenção. Em alguns casos, o troco do dia a dia pode esconder um verdadeiro tesouro.

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