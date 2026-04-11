A colisão violenta contra a traseira de um trator, registrada na altura do km 8,5, terminou de forma devastadora e agora levanta questionamentos ainda mais graves.

O trágico acidente que tirou a vida do motociclista Raul Dechen Alves da Cunha, de 24 anos, na noite desta sexta-feira (10), em Limeira, na região de Piracicaba, segue repercutindo e ganha novos desdobramentos.

Após a confirmação de que o condutor do trator havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente — fato admitido por ele à Polícia Militar — o caso passou a ser tratado com ainda mais rigor. A recusa em realizar o teste do bafômetro também foi registrada e pode pesar na investigação.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da colisão e a possível responsabilidade do motorista do trator. Perícias técnicas foram realizadas no local e devem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente, incluindo fatores como visibilidade, sinalização e condições da via no momento do impacto.

Enquanto isso, o clima é de revolta entre familiares, amigos e moradores da região, que cobram justiça. A morte precoce do jovem gerou comoção e reacendeu o debate sobre os perigos da combinação entre álcool e direção, além da circulação de maquinários pesados em vias públicas, principalmente em uma estrada escura e no período noturno.