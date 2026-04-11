A vítima, identificada como Raul Dechen Alves da Cunha, pilotava uma motocicleta modelo Honda Twister vermelha quando, na altura do km 8,5, acabou atingindo violentamente a traseira de um veículo agrícola que transportava mato e grama. Com a colisão, o trator ficou atravessado na pista, agravando ainda mais a situação.

Uma noite que terminou em tragédia marcou a Via Martim Lutero, no Bairro dos Pires, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um motociclista de apenas 24 anos perdeu a vida após um forte impacto contra um trator, que seguia pela mesma via.

O impacto foi devastador. A motocicleta ficou completamente destruída, evidenciando a força da batida. Pessoas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas, ao chegarem, as equipes apenas puderam constatar a morte do jovem ainda no local.

Um detalhe que chama atenção no caso é o relato do motorista do trator. Segundo a Polícia Militar, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Apesar da suspeita, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, enquanto o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O motorista do trator foi levado ao plantão policial.