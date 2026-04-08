A missão Artemis II já garantiu seu lugar na história ao levar astronautas novamente ao redor da Lua após mais de 50 anos. Mas, longe da grandiosidade das imagens e discursos, o dia a dia dentro da cápsula Orion mostrou que até no espaço os desafios podem ser bem humanos.

Um dos principais contratempos da viagem surgiu justamente onde ninguém gostaria: o banheiro. O sistema moderno de gerenciamento de resíduos, projetado para funcionar em ambiente de microgravidade, apresentou falhas logo no início da missão.

O equipamento, considerado uma evolução em relação às soluções improvisadas do passado, teve funcionamento instável e chegou a ser parcialmente interditado. Com isso, os astronautas precisaram recorrer a dispositivos de emergência — uma alternativa menos confortável, mas essencial em situações críticas.