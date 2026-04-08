A missão Artemis II já garantiu seu lugar na história ao levar astronautas novamente ao redor da Lua após mais de 50 anos. Mas, longe da grandiosidade das imagens e discursos, o dia a dia dentro da cápsula Orion mostrou que até no espaço os desafios podem ser bem humanos.
Um dos principais contratempos da viagem surgiu justamente onde ninguém gostaria: o banheiro. O sistema moderno de gerenciamento de resíduos, projetado para funcionar em ambiente de microgravidade, apresentou falhas logo no início da missão.
O equipamento, considerado uma evolução em relação às soluções improvisadas do passado, teve funcionamento instável e chegou a ser parcialmente interditado. Com isso, os astronautas precisaram recorrer a dispositivos de emergência — uma alternativa menos confortável, mas essencial em situações críticas.
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Mau cheiro e soluções improvisadas
Como consequência das falhas, um odor desagradável começou a circular pela cabine, tornando o ambiente ainda mais desafiador para a tripulação. Em um espaço confinado e a milhares de quilômetros da Terra, qualquer alteração no ar ganha proporções maiores.
Em outro episódio curioso, o sistema sofreu com o congelamento de resíduos nas tubulações. A solução encontrada envolveu reposicionar a nave para que a incidência solar ajudasse a descongelar o trecho afetado — uma espécie de “gambiarra espacial” que acabou funcionando, ao menos temporariamente.
Bug tecnológico entra em cena
Nem só de problemas físicos viveu a missão. Em meio à rotina, um sistema amplamente conhecido na Terra também resolveu falhar: o e-mail. O software utilizado pela tripulação apresentou instabilidade, exigindo suporte remoto da equipe em solo.
Apesar de parecer inusitado, o uso de ferramentas comuns faz parte da estratégia da Nasa, que prioriza sistemas familiares para facilitar a adaptação dos astronautas. Ainda assim, o episódio reforça que, mesmo em missões de alta complexidade, falhas tecnológicas continuam sendo parte do pacote.
Entre feitos históricos e situações dignas de rotina doméstica, a Artemis II segue mostrando que explorar o espaço vai muito além da tecnologia de ponta — envolve também improviso, resiliência e uma boa dose de paciência.