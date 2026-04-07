07 de abril de 2026
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DOCUMENTAÇÃO

Novas regras facilitam regularização de imóveis no Brasil; veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Novos procedimentos em cartório permitem regularizar imóveis sem escritura de forma mais rápida e menos burocrática.
Novos procedimentos em cartório permitem regularizar imóveis sem escritura de forma mais rápida e menos burocrática.

A falta de documentação formal ainda é uma realidade para muitos brasileiros — e pode travar desde uma venda até um financiamento. Mas esse cenário começa a mudar com alternativas que dispensam processos judiciais longos e permitem a regularização diretamente em cartório, de forma mais ágil e acessível.

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Procedimentos extrajudiciais têm ganhado espaço por reduzirem prazos e simplificarem etapas. Entre eles, a adjudicação compulsória administrativa se destaca: indicada para quem já quitou o imóvel, mas não conseguiu a transferência oficial por ausência ou recusa do vendedor.

Outra possibilidade é o usucapião extrajudicial, que atende quem ocupa o imóvel de maneira contínua, pacífica e com intenção de posse ao longo do tempo exigido por lei. Nesses casos, o reconhecimento da propriedade pode ser obtido sem a necessidade de ação judicial.

Ganho financeiro e mais oportunidades

Regularizar um imóvel vai além de cumprir exigências legais. Com a documentação em dia, o proprietário amplia o valor de mercado do bem e abre portas para negociações mais seguras. Vender, transferir, financiar ou até utilizar o imóvel como garantia passa a ser viável.

Por outro lado, manter a situação irregular pode afastar compradores e instituições financeiras, além de limitar o potencial de valorização.

Organização e apoio profissional fazem diferença

Apesar de mais rápidos, os processos exigem atenção aos detalhes. É fundamental reunir documentos, comprovar a posse ou a quitação e seguir critérios específicos.

O acompanhamento jurídico continua sendo essencial para orientar o procedimento correto, evitar falhas e acelerar a conclusão. Com planejamento e suporte adequado, a regularização deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma solução estratégica para proteger o patrimônio.

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