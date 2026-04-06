06 de abril de 2026
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CHEGA DE DÍVIDAS

Cartão estourado? VEJA como sair da dívida sem cair em armadilhas

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Agência Brasil
No cartão, parcelas baixas podem esconder um custo total muito maior do que parece.
No cartão, parcelas baixas podem esconder um custo total muito maior do que parece.

Quando a fatura do cartão de crédito foge do controle, a tendência é buscar uma solução imediata. No entanto, agir por impulso pode transformar uma situação difícil em um problema ainda maior. A recomendação é desacelerar, organizar as informações e só então avaliar as possibilidades de negociação.

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Entenda a dívida antes de negociar

O ponto de partida é reunir todos os dados sobre o débito. O consumidor tem direito de solicitar o chamado Descritivo Evolutivo de Débito (DED), documento que detalha a origem da dívida, incluindo saldo inicial, juros, multas e demais encargos aplicados ao longo do tempo.

Esse cuidado evita surpresas e garante mais clareza na hora de avaliar propostas. Desde 2024, as regras limitaram os juros do crédito rotativo e do parcelamento a até 100% do valor original da dívida, o que torna ainda mais importante conferir se os valores estão corretos.

Cuidado com parcelas “baixas demais”

Uma das armadilhas mais comuns é focar apenas no valor da parcela. Ofertas com prestações pequenas podem parecer vantajosas, mas frequentemente escondem prazos longos e um custo total elevado.

Antes de aceitar qualquer acordo, é essencial analisar o valor final a ser pago. Também vale evitar negociações com pressão ou urgência, que podem comprometer uma decisão mais consciente.

Organização financeira é parte da solução

Para sair do vermelho de forma sustentável, é fundamental mapear todas as dívidas em aberto e entender quanto realmente cabe no orçamento. Esse diagnóstico ajuda a evitar novos atrasos e cria uma base mais segura para renegociação.

Caso haja dificuldade no diálogo com instituições financeiras, o consumidor pode buscar apoio em plataformas oficiais de mediação e órgãos de defesa.

Mais do que encontrar um acordo rápido, o caminho para recuperar o controle financeiro passa por estratégia: comparar propostas, entender os encargos e assumir apenas compromissos que possam ser cumpridos sem comprometer o básico do dia a dia.

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