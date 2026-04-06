Quando a fatura do cartão de crédito foge do controle, a tendência é buscar uma solução imediata. No entanto, agir por impulso pode transformar uma situação difícil em um problema ainda maior. A recomendação é desacelerar, organizar as informações e só então avaliar as possibilidades de negociação.

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Entenda a dívida antes de negociar

O ponto de partida é reunir todos os dados sobre o débito. O consumidor tem direito de solicitar o chamado Descritivo Evolutivo de Débito (DED), documento que detalha a origem da dívida, incluindo saldo inicial, juros, multas e demais encargos aplicados ao longo do tempo.